Bemutatták a „Puskás” szabadidő-ruházati kollekciót, amely a a Nemzeti Sport, mint médiaorgánum és a DRK ruhagyártó céggel közös vállalkozásának eredménye. A budapesti Sunhill Bistro & Skybarban megtartott bemutató időpontja a Nemzeti Sport „születésnapjához”, március 15-hez kapcsolódott – írta meg a Nemzeti Sport.

Az eseményen Molnár Irina, a Nemzeti Sport ügyvezetője elárulta, hogy termékek létrehozása azt jelképezi, hogy a Nemzeti Sport, a szurkolók és a DRK együtt drukkolnak a magyar sportsikerekért. Ezen túl a fiatalokat akarták megszólítani azzal az üzenettel, hogy a sport az életünk része, a közös szurkolás pedig meghatározó élmény lehet mindenkinek.

Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője hangsúlyozta:

a DRK számos szövetségnél, sportolónál és általában, mint utcai viselet is divatosnak bizonyult, és hasonló sikersztori az idén százhuszonegy éves Nemzeti Sport is, mely továbbra is a magyar sportrajongók első számú hírforrása és fóruma.