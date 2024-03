Ezentúl online is bármikor képviselhetik ügyfeleiket a védők a bírósági tárgyalásokon, a nyomozók pedig a vizsgálatuk során akár előzetes bírói engedély nélkül is zár alá vehetnek vagyontárgyakat – derül ki a büntetőeljárási törvény március elsején hatályba lépett módosításából. Nem lesz kötelező a jegyzőkönyvvezető részvétele a tárgyaláson, és a védő sem kérheti automatikusan az eljárás elnapolását, hogy beidéztethesse a szakértőt a szakvéleménnyel kapcsolatos kérdései tisztázásához. Ugyancsak márciustól megváltozott az elítéltek büntetés-végrehajtási intézeten belüli besorolása is.