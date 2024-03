Baranyi Krisztina: Fogjon össze a három, engem felkérő párt

Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) felkérte Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármestert, hogy az önkormányzati választáson álljon az első helyen a párt budapesti listáján.

Az MKKP kifejtette, hogy „Baranyinak ötévnyi tapasztalata van a Fővárosi Közgyűlésben, és 2019 óta polgármesterként is óriási munkát végzett a IX. kerületben Döme Zsuzsanna társelnökünkkel együtt. Következetes és hajlíthatatlan.”

Baranyi Krisztina a hétfő esti Egyenes beszéd vendége volt, ahol elhangzott, hogy a polgármester nagyon kapós a pártok között, hiszen Baranyi Krisztinát nemcsak a Kutyapárt kérte fel listavezetőnek, hanem másik két ellenzéki párt is, ám ők egyelőre nem álltak ki nyilvánosan az ötlet mellett, eddig csak levélben történt a hivatalos felkérés a pártelnököktől.

Baranyi elmondta, hogy megtisztelőnek, őszintének és nagyvonalúnak gondolja az ajánlatukat, és nagyon örülne neki, ha ez a három párt közös listán indulna a választásokon, de mint mondta, ez csak az ő vágyálma.

A választási rendszerről is szót ejtett.

Mindenki úgy gondolja, hogy a polgármesterek automatikusan bekerülnek a Fővárosi Közgyűlésbe, de ez nagyon nem így lesz. Itt most versengő listák vannak, aminek egyébként van előnye is, ezt nem lehet tagadni, hiszen itt is a pártlistára leadott szavazatok arányában kerülnek be képviselők