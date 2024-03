Fontos közleményt adott ki az MVM

Az MVM Next 2024 első félévében telefonon, online és személyesen is megkeresi ügyfeleit adategyeztetés céljából. A társaság arra kéri ügyfeleit, hogy segítsék az MVM munkatársait az adategyeztetéskor annak érdekében, hogy a jövőben még gördülékenyebb lehessen az ügyintézés.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. közleményében leírja, hogy kiemelten fontos számukra, hogy az ügyintézés gördülékenyen haladjon, amelyhez elengedhetetlen, hogy az ügyfelek szerződéses adatai naprakészek legyenek. Ennek érdekében a társaság 2024 első félévében megkeresi ügyfeleit adategyeztetés céljából. Mint írják, az adatok megadása, ellenőrzése és javítása egyszerű és biztonságos.

Az ügyintézéshez szükséges egyeztetés az ügyfél hivatalos okmányaiban szereplő egyes személyes adataira és elérhetőségeire (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail-cím), továbbá az energiaszolgáltatással kapcsolatos egyéb szerződéses adatokra vonatkozik.

Az ellenőrzéshez személyi igazolványra és lakcímkártyára, valamint villany- és/vagy gázszámlára van szükség.

Az MVM Next által indított e-mailes adategyeztetéskor az e-mail minden esetben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től érkezik a noreply@mvmnext.hu címről.

A nyilvántartott pontos adatokkal az ügyfelek hatékonyan és gyorsan intézhetik ügyeiket az MVM Next online ügyfélszolgálatán, mobilapplikációjában, illetve személyesen és telefonon is.

Budapesten és Pest vármegyében személyesen, az MVM Next szerződött partnere, az EX-ID Zrt. munkatársai segítségével is történhet az adategyeztetés. Mindezeken felül az MVM Next létrehozott egy adategyeztetést segítő online felületet, ahol az ügyfeleik könnyedén, saját maguk kezdeményezhetik adataik megerősítését, pontosítását.