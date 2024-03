Karácsony Gergely bemutatta, mi vár Budapestre, ha megvalósul a kormány mini-Dubaj projektje

Karácsony Gergely kedd délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy nemrég járt Belgrádban, és megnézte, mit okozott az ottani, Emirátusokból érkező beruházás.

A főpolgármester posztjában megjegyzi, hogy Belgrád belső területeinek hőmérséklete drasztikusan megugrott, és nyaranta akár 2–3 fokkal többet mérnek a negyed felhúzása óta.

Az épületek építészeti karakterét silánynak és nyomasztónak írja le, ami „inkább idézi a kaptárszerű, távolkeleti hatalmas lakótelepeket, mintsem az ígért csillogó dubai luxust”.

Karácsony Gergely leírja azt is, hogy a rakpart megközelíthetetlen, csupán a kijelölt helyeken lehet nézni a vizet teraszokról, de közel kerülni hozzá sehol sem lehet, valamint hozzáteszi, hogy a negyed építése miatt az egész régi vasúti főpályaudvart elköltöztették egy rosszul megközelíthető külvárosba, valamint hogy az építkezés hatalmas teherforgalmat generál, és a zajszennyezés a luxuslakásokat és a folyóparti kiülős helyeket is érinti, ahol egymás hangját sem lehet hallani.

A Ne davimo Beograd (Do not let Belgrade d(r)own) civil kezdeményezés egy urbanistákból alakult mozgalom, ők tárták fel a beruházás számos visszásságát, szervezték a tüntetéseket és bemutatták, hogy az épülő beruházás nem a belgrádi átlag lakosságnak fog jobb életszínvonalat hozni, hanem a nemzetközi befektetők érdekeit szolgálja