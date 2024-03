Ki váltja Sulyok Tamást az elnöki székben?

Mint ismeretes, március 5-ei hatállyal Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság korábbi elnökét választották meg államfőnek. Eközben Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője február végén a Facebook-oldalán bejelentette:

Sulyok Tamás köztársasági elnökké választását követően a kormánypártok Trócsányi Lászlót, a Magyar Jogász Egylet elnökét jelölik az Alkotmánybíróság megüresedő helyére.

Sulyok még távozása előtt, február 27-én javaslatot tett a teljes ülésnek, hogy Salamon Lászlót válassza meg a testület elnökhelyettesének. Salamont a teljes ülés titkos szavazással választotta meg. Ezzel az is eldőlt, hogy az új elnök megválasztásáig nem korelnök, hanem elnökhelyettes vezeti a testületet.

Az tehát már egy hónapja tudható, hogy a megüresedett alkotmánybírói helyre a kormánypártok Trócsányi László korábbi igazságügyi minisztert jelölik. Az viszont még nem derült ki, hogy ki lesz az Alkotmánybíróság új elnöke. Kocsis Mátéék azért sem kapkodták el az elnökjelölést, mert van legitim vezetője az Alkotmánybíróságnak Salamon László elnökhelyettes személyében.

Id. Lomnici Zoltán vagy Trócsányi László?

Az Alaptörvény szerint az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával választ elnököt az Alkotmánybíróság tagjai közül. Következésképp: előbb alkotmánybírónak kell lenni ahhoz, hogy valaki elnök lehessen.

Korábban arról is beszámoltunk, a színfalak mögött lezajlott államfői casting végén ketten maradtak: Sulyok Tamás és id. Lomnici Zoltán, azaz két alkotmánybíró. Ezért írtuk azt, hogy keveseket lepne meg, ha a kormánypártok az Alkotmánybíróság elnökének a 69 éves id. Lomnici Zoltánt jelölnék, aki több mint négy évtizedes bírói, benne hétéves legfelsőbb bírósági elnöki tapasztalattal is rendelkezik. Azzal azonban, hogy Trócsányi Lászlót alkotmánybírónak jelölték, és a kormánypártok mellette nem neveztek meg alkotmánybíróságielnök-jelöltet, az elnöki székre az egykori igazságügyi miniszter is esélyessé lépett elő.

Lehetséges jelöléséről id. Lomnici Zoltán nem kívánt nyilatkozni, de az Index megbízható forrásból úgy értesült, hogy

az alkotmánybíró nem ambicionálja az elnöki posztot.

Ha ez így van, akkor az Alkotmánybíróság elnöki tisztségére Trócsányi László a fő esélyes.

(Borítókép: Trócsányi László 2021. szeptember 30-án. Fotó: Kovács Attila / MTI)