Hajdú Péter az Indexnek: Sajnálom, hogy Varga Judit magánéletéből szappanopera lett

Mint azt megírtuk, Varga Judit volt igazságügy miniszter exkluzív interjút adott Hajdú Péternek, amelyben a Magyar Péterhez fűződő kapcsolatáról beszélt.

Az interjúval kapcsolatban Hajdú Pétert is megkerestük, aki többek közt beszámolt nekünk arról, hogyan élte meg a beszélgetést Varga Judittal, mi az interjú legfontosabb üzenete, és mi most a személyes véleménye Magyar Péterről.

Hajdú Péter elmondta, nagyon ledöbbentette az, amit Varga Judittól hallott, mivel ellene van minden erőszaknak, ugyanakkor megjegyezte, hogy ebben a kiélezett politikai helyzetben az ember természetesen szkeptikus.

Én ez alatt a több mint másfél óra alatt bele tudtam pillantani a másik fél által elmondottakba, és azt gondolom, hogy borzasztó helyzetben van Varga Judit. Nagyon sajnálom, hogy ilyen helyzetben még neki kell bizonyítania az igazát, és azt is sajnálom, hogy a volt igazságügyi miniszter magánéletéből szappanopera lett

– mondta.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a legnehezebb pillanat a beszélgetésben, Hajdú Péter azt válaszolta, hogy nem volt nehéz pillanat, nagyon mély és őszinte interjú volt, és már annak elején elnézést kért az indiszkrécióért, ugyanakkor szerinte erről érdemben másképp nem lehet beszélgetni.

Mivel mindenki azt kiáltja, hogy ez a Rogáni propaganda, hogy Varga Judit kiállt, és elmondta, mi történt vele, muszáj volt belemenni a legapróbb részletekbe is. Nyilván valamilyen szinten nekem is kellemetlen volt, meg neki is, de a nézőknek tudniuk kell pontosan, mi történt