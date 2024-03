Ha a rettenetesen passzív magyar társadalom kimegy az utcára, ahhoz már alapos ok kell – mondta Puzsér Róbert a Magyar Hang újságíróinak kedden este a Magyar Péter által szervezett tüntetésen.

Arra a kérdésre, hogy miért demonstrál, megjegyezte, hogy 2006-ban is kinn volt, de valami nem változik, mégpedig az, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor akkor is hatalmon voltak, és most is.

Puzsér Róbert szerint „az egész politikai osztály lohol a történések után”.

Kikerült a Parlamentből az események diktálása, ezt az állapotot kell állandósítani, ezen a hőfokon kell tartani, ez kell legyen a közélet ahhoz, hogy változás legyen. Először így kell tenni, és a politika kénytelen lesz reagálni erre, és akkor változni is fog

– mondta a publicista.

Azt is elmondta, hogy a következő, április 6-ai tüntetés után egy újabb demonstrációt kell meghirdetni.

Nem hagyni Rogán Antalnak visszaszerezni az események irányítását, hanem erős kézben kell tartani és történetet írni. Így kezdődik el változás, először a beszédmódban, a Parlamenten kívül

– jegyezte meg Puzsér Róbert.

Végül pedig elmondta, ha ezt az egészet „az emberek megunják és hazamennek, akkor kiderül, hogy nincs is olyan nagy baj az Orbán-rendszerrel”.