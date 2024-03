Napos idővel indul a péntek, majd a délutáni órákban már többfelé felhők zavarhatják meg a napsütést. Az Időkép szerint számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északi határ közelében alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor.

A déli-délnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérik, a Dunántúlon akár viharos széllökések is előfordulhatnak.

Hajnalban 1 és 9 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, majd

napközben 18 és 25 Celsius-fok közé melegszik a levegő.

A HungaroMet többfelé kiadta az elsőfokú figyelmeztető előrejelzését széllökés miatt.

A figyelmeztetésben érintett térségek

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Vas,

Veszprém és

Zala vármegyék.

A meteorológusok hangsúlyozták, az említett régiókban a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órát.

Nehéz nap az időseknek és a szívbetegeknek

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint erőteljes melegedés kezdődik, emiatt melegfronti tünetek jelentkezhetnek.

Migrén, fejfájás, vérnyomás-ingadozás, keringési és szívpanaszok, légzőszervi problémák egyaránt előfordulhatnak, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is.

A szeles idő tovább fokozhatja a fejfájásos problémákat, ingerlékenységet, nyugtalanságot is kiválthat.

A szakértők hangsúlyozzák, nehéz nap vár az idősekre és a szívbetegekre, így ők lehetőleg kerüljék a nehéz fizikai megterhelést.

Húsvétra nyári meleg lesz

Szombaton napos-fátyolfelhős időben lesz részünk, esni sehol sem fog. Sokfelé élénk, északnyugaton és nyugaton erős lesz a délies szél. Reggel 6 és 14, délután 21 és 27 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet. A legmelegebb az Alföldön és a Dunántúl déli tájain lesz.

Húsvét vasárnapján is elsősorban fátyolfelhők szűrhetik a napfényt, de helyenként már vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton és északon erős, máshol élénk lesz a délies szél. Szombathoz hasonlóan ezen a napon is 21 és 27 Celsius-fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras