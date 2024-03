Magyar Péter: Soha nem ütöttem meg a gyermekeim anyját, ő viszont engem sokszor

Mint írtuk, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter szerdán Hajdú Péternek adott interjút, ahol részletesen beszélt korábbi házasságáról. Volt férje, Magyar Péter később egy Facebook-posztban reagált erre röviden, ám pénteken már hosszabban is kifejtette a véleményét.

Magyar Péter leírja, hogy nem szerette volna megnézni ezt a videót, mert, mint megjegyzi, „lelkileg borzasztó nehéz megélni, amikor az ember volt szerelmét, gyermekei anyját aljas politikai lejáratásra használja fel a propaganda”. Végül mégis úgy döntött, megnézi, de ez alatt „hol könnyezett, hol összeszorult a szíve”.

A Diákhitel Központ egykori vezetőjének elmondása szerint a volt feleségével 18 éves kapcsolatuk alatt mondtak és írtak egymásnak szépeket és kevésbé szépeket is.

Igen, az én feladatom volt kivinni a kukákat, igen, előfordult, hogy beültem a hátsó ülésre, igen, sokszor fontosnak éreztem, hogy bocsánatot kérjek, igen, sokszor zárva maradt az ajtó, amikor veszekedtünk, hogy a gyerekek ne jöjjenek be. Volt, hogy a békülés után is így maradt

– írja Magyar Péter.

Hangsúlyozza, hogy sosem ütötte meg Varga Juditot, viszont leírja, hogy a volt felesége többször is bántalmazta őt: „Hol ököllel, hol lábbal. Volt, hogy tanúk előtt, volt, hogy zárt ajtók mögött.”

Engem úgy neveltek, hogy a házastársi vitákat az ember nem teregeti ki a nyilvánosság előtt. Sem akkor, amikor történnek, sem 5-15 évvel később aljas politikai lejáratás céljából. Eddig igyekeztem ennek megfelelően eljárni. Igyekeztem csak a szépre emlékezni, és hálával gondolni a 18 közös évünkre

– jegyzi meg a posztjában. Hozzáteszi, hogy nem akart a nyilvánossághoz fordulni amiatt sem, hogy – mint írja – Varga Judit igazságügyi miniszterként „nem tartotta be és most sem tartja be a bíróság által jóváhagyott megállapodásuk pontjait, és hogy a válásuk óta hogyan igyekszik következetesen ellene nevelni a gyermekeit”.

Mindenki tudja, hogy az aljas rogáni propagandának a videóval az volt a célja, hogy az ügyet és a hazánkért való kiállásunkat lehúzza a bulvár mocsarába, hogy ezzel is elterelje a figyelmet a valódi jogi és politikai kérdésekről, és hogy megússzák, hogy felelősséget kelljen vállalniuk

– hangsúlyozza. Hozzáteszi, hogy ez nem fog sikerülni, mivel szerinte a magyarok többsége „átlát a szitán”.

„Tégláról téglára vissza fogjuk venni a hazánkat, és közösen építünk egy boldog, szuverén, modern, európai Magyarországot, ahol a gyűlöletet legyőzi a szeretet, az irigységet az összefogás és a hazugságot az igazság” – jegyzi meg Magyar Péter.

Posztja zárásaként a húsvétról és annak üzenetéről ír, valamint minden honfitársának áldott ünnepeket kíván. „A haza minden előtt” – zárja sorait.