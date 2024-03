A csütörtök esti Magyar Közlönyből hivatalosan is kiderült, hogy Orbán Viktor kormányfő javaslatára Sulyok Tamás április elsejétől Vitályos Esztert nevezte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárává.

Vitályos Eszter a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára volt, ám ez a megbízatása most véget ért, helyét – szintén Orbán Viktor javaslatára – Zsigó Róbert veszi át.

Vitályos Eszter a kinevezésével kapcsolatban a Facebookra is posztolt.

Nagy megtiszteltetés ért a napokban, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök úr felkért, hogy vállaljam el a Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság vezetését, egyúttal pedig a kormányszóvivői feladatok ellátását is

– olvasható a bejegyzésben.

A megtisztelő felkérést elfogadtam, ami azt is jelenti, hogy miniszterhelyettesi megbízatásom véget ért a Kulturális és Innovációs Minisztériumban

– írja Vitályos Eszter. Hozzátette, hogy kormányszóvivőként is marad a Pilis-Dunakanyar országgyűlési képviselője.

A kormányszóvivői posztot eddig Szentkirályi Alexandra töltötte be, ő tartotta a kormányinfókat Gulyás Gergellyel, de most indul főpolgármester-jelöltként. A Magyar Hang szerzett először tudomást arról, hogy Vitályos lehet az utódja, melyet szombat este végül az Instagram-oldalán is megerősítette, ám kinevezése csak most vált hivatalossá.