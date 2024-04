Gyerekek is könnyedén bejelenthetik az őket ért online bántalmazásokat

Megújult a Biztonsagosinternet.hu, naprakész és a kiskorúak számára is érthető lett, így a gyerekek az őket ért online bántalmazásokat ezentúl önállóan is jelenteni tudják a felületen. A megújult weboldal lehetővé teszi azt is, hogy még eredményesebben tudjanak fellépni az interneten található törvénytelen tartalmakkal szemben.