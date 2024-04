Megalázó béremelésről panaszkodnak az egészségügyi dolgozók

Az iskolai védőnők többsége kimaradt a szakdolgozói béremelésből – mondják a Független Egészségügyi Szakszervezetnél (FESZ), holott márciusban átlagosan 20 százalékos fizetésemelést kellett volna kapniuk úgy, ahogy a kórházban dolgozó ápolóknak is. Sokan közülük is elégedetlenek, mert van, aki csak 6 vagy 8 százalékot kapott. A Belügyminisztérium azt közölte: „az érintett dolgozók túlnyomó többsége elégedett az emeléssel”.

Hetek óta panaszokkal árasztják el a Független Egészségügyi Szakszervezet közösségi oldalát, az ápolók, egészségügyi szakdolgozók a vártnál alacsonyabb béremelésről írnak. Van, aki az ígért 20 százalék helyett 6 százalékos béremelést kap, ami szerinte „megalázó”.

A kórházukban azt nyilatkozta a vezetőség, hogy nem kapták meg a 20 százalékos emelés fedezetét. Van, aki 17 százalékot kapott, de van 15 és 8 százalékos emelés is. Egyikük pedig azt írja, hogy az emeléssel párhuzamosan csökkentették az éjszakai pótlékot, elvonták a szakterületi támogatást, így 170 ezer mínuszban van hó végén – adta hírül az RTL Híradó.

Az egészségügyért felelős államtitkár február végén a kórházszövetség konferenciáján azt mondta: „politikai cél, hogy mindenkinek érezhető módon emelkedjen a keresete”. Hozzátette, hogy a kórházaknak lesz mozgástere, de kikötötte, hogy az alapbérnek mindenképpen emelkednie kell.

Olyat nem lehet csinálni, hogy megemelem 100 ezer forinttal az alapbérét és a munkáltatói döntésen alapuló 120 ezret meg elveszem. Tehát ilyen nincs, jó?

– hangsúlyozta Szócska Miklós.

Azonban a Független Egészségügyi Szakszervezet szerint számos kórházban pontosan ez történt.

Sok esetben félreértelmezték a jogszabályt és a pótlékokat, amit most be kell építeni az alapbérekbe. Úgy tekintettek rá, mint egy béremelés, holott az a dolgozónak semmi többletet nem jelent, és emiatt nemhogy a 10-20 százalék nem jött ki, hanem a valahol szinte semmi

– nyilatkozta Soós Adrianna, a FESZ elnöke, hozzátéve, hogy az adatokat szolgáltató tagjaiknak a fele elégedetlen volt az emelés mértékével.

Vannak kórházak, ahol mindenki egységesen magasabb emelést kapott, és a dolgozók is elégedettek. Több helyen a vezetőség nem volt felkészülve arra, hogy neki kell a bérpolitikát kialakítani, és az egyenlőtlenségek most feszültséget szülnek. Ez az iskolai védőnőknél is érezhető, ahol az önkormányzat a munkáltató – mondja Szalainé P. Boglárka a FESZ Védőnői Alapszervezet vezetője

Nagyon sok helyen egyáltalán nem valósult meg a béremelés, vagy azt a minimális összeget sem fordították béremelésre a munkáltatók, amit megtehettek volna

– mondta.

Az egészségügyi államtitkár máshogy látja: a hozzájuk eljutott információk alapján „az érintett dolgozók túlnyomó része elégedett a béremeléssel”.

Ahogy azt az Index megírta, még március elején Szentkirályi Alexandra, akkori kormányszóvivő közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány jelentősen növelte az egészségügyi kiadásokat, és az ápolók bére is emelkedik. Ugyanakkor azt is megírtuk, hogy pár nap sem telt el, és több egészségügyi dolgozó is jelezte, hogy nem kapták meg az ígért emelést.

