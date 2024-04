A Bajnai-kormány egykori külügyminisztere az orosz–ukrán háborúról, a magyar külpolitika helyzetéről és Magyar Péter felbukkanásáról is elmondta a véleményét az Index műsorában.

Még soha nem hallottam olyanról, hogy egy ország egy másik ország választásának eredményétől teszi függővé a költségvetését – jelentette ki Balázs Péter az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában. A korábbi külügyminiszter ezzel Varga Mihály csütörtöki Kormányinfón elhangzott kijelentésére reagált, a pénzügyminiszter ugyanis azt mondta, hogy az amerikai elnökválasztás kimenetele döntő hatással lehet a magyar gazdaságpolitika irányának alakulására.

A Bajnai-kormány egykori külügyminisztere szerint bár van egy olyan várakozás a világban, hogy ha Donald Trump megnyeri a választást, akkor az Egyesült Államok a jövőben nem támogatja tovább Ukrajnát az Oroszország ellen vívott harcában, de ez szerinte nem a békét fogja elhozni, hanem Putyin győzelmét. Balázs Péter hangsúlyozta, Oroszország győzelme Magyarország számára kedvezőtlen forgatókönyv lenne.

A volt külügyminiszter arról is beszélt a műsorban, szerinte semmi valóságalapja nincs annak, hogy a kormány a háború hatásaival igyekszik megindokolni a hazai gazdaság rossz teljesítőképességét, a költségvetési hiányt. Szerinte az igazi probléma az európai uniós alapok hiánya, ezek a forrásoknak a nemléte fáj igazából a magyar költségvetésnek.

Balázs Péter szerint Szijjártó Péter félelmei is alaptalanok, miszerint a NATO katonákat akar küldeni Ukrajnába, ezt ugyanis nem csupán a magyarok, de többek között Németország is határozottan ellenzi. Éppen ezért, ha a most asztalon lévő javaslatot, miszerint a katonai szövetség egységesíti kívánja a fegyverszállítását, valamint az ukrán katonák kiképzését, Magyarország egyedüliként megvétózza, azzal egyedül Oroszországnak kedvez a kormány, és ismét kellemetlen helyzetbe hozza hazánkat a többi NATO-állam előtt.

Azt ugyanakkor a volt külügyminiszter is elismerte, jelenleg

nincs realitása annak, hogy az ukránok teljes mértékben visszaszorítsák az oroszokat.

Magyar Péterről is szó esett a műsorban. Balázs Péter azt mondta, szerinte óriási lehetőség van Varga Judit exférje kezében, amit idehaza és külföldön is nagy figyelemmel kísérnek. Szerinte az igazán lényegi kérdések az idei önkormányzati választásokon dőlnek el, az azonban nem lesz mindegy, hogy az EP-választáson Magyar Péter pártja hogyan fog szerepelni, tud-e erőt demonstrálni. Az egykori külügyminiszter szerint ha a Fidesz visszaszorul a választásokon és Orbán Viktor elveszíti idehaza a kétharmados támogatottságát, azzal egy fontos ütőkártya kerülhet ki a magyar miniszterelnök kezéből Brüsszelben is.

A teljes interjú itt tekinthető meg:

(Borítókép: Balázs Péter 2024. április 11-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)