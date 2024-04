Vádat emeltek az Erzsébet téri késelés gyanúsítottjával szemben

2023. február 18-án éjjel két társaság tagjai szóba elegyedtek az V. kerületi Erzsébet téren – írja az ügyészség.

Az ügy két 18 éves vádlottja összeszólalkozott, és a sértett társaságának tagja kiszorította a társaságból a másik terheltet. A kiszorított hátrált, miközben az őt testével „terelő” egyszer fejen is ütötte. Közben az egyik 17 éves fiú próbálta visszatartani a kiszorítót, akit az ütés után – azért, hogy megakadályozza a további verekedést – le is fogott és arrébb is tolt.

A kiszorított 18 éves az őt kiszorító után eredt, hogy folytassa a konfliktust, ekkor azonban a sértett állt elé, akivel dulakodni kezdtek, majd a 18 éves

a zsebéből elővett egy pillangókést, azt kinyitotta, és a sértettet nagy lendülettel megszúrta. A lendület hatására mind a késelő, mind a sértett a földre zuhant.

Ekkor a másik két vádlott a felálló és menekülni próbáló támadóhoz lépett, őt a földre lökték, és bántalmazták. Ezután a vádlottak a sértetthez léptek, azonban amikor a késelő ismét megpróbálta elhagyni a helyszínt, még egyszer ellökték, és a 17 éves ismét megütötte. A sértett a kórházi ápolása ellenére pár nappal később életét vesztette.

A Fővárosi Főügyészség a korábban letartóztatásban volt, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló fiatalt emberölés bűntettével, a másik két vádlottat csoportos garázdasággal vádolja. A főügyészség az emberölés miatt hosszú tartamú, végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, a garázdasággal vádolt két másik elkövetővel szemben pedig próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélésüket indítványozta a vádiratban.