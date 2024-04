Gattyán György médiabirodalmában dolgozik Havas Henrik

A Táncsics Mihály-díjas, újságíró, Havas Henrik politikusok korrupciós ügyeit és gazdasági szereplők visszaélésit akarja felgöngyölíteni az oknyomozó szerkesztőség munkavállalóival – írja a Blikk. A cikk szerint a legendás televíziós toborozza a szakembereket a projektjéhez. Havas Henrik korábban arról beszélt, hogy őt pénzzel nem lehet motiválni, sőt, munkát sem keresett, hanem megtalálták a lehetőségek.

Havas Henrik azt mondta, hogy igényes, szórakoztató lapot akar alkotni.

Az első sikereimet én is ezen a területen értem el. Nehéz műfajról van szó, ezért is keresünk felkészült, elkötelezett újságírókat, és a munkájukhoz próbáljuk megteremteni a szakmai, technikai, anyagi feltételeket

– hangsúlyozta Havas Henrik.

Havas Henrik az interjúban arra is kitért, hogy számára ismeretlen, milyen az egyszerű nyugdíjas élet, de most van ideje, a feladat pedig érdekli. Havas Henrik hozzátette, hogy a Frisshírek Médiacsoport, amelyet vezet, a Docler Holdinghoz tartozik. Olyan technikát is alkalmaznak, amely a mesterséges intelligencia segítségével generál cikkeket. Mint ismert, a frisshirek.hu és az oknyomozó projekt mögött szintén Gattyán György áll, akinek a vagyonát tavaly év végén a Forbes 424 milliárd forintra becsülte.

Havas Henrik egyébként a napokban kapott kritikát, Hajdú Pétertől; a Frizbi TV műsorában Magyarország egyik legtehetségtelenebb tévésének nevezte Havas Henriket, azt mondta, szerinte az újságíró egy önjelölt humorista, de riporternek is vállalhatatlan.