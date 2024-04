Becsapva érzik magukat a józsefvárosi lakók, ezért tüntettek

„Védjük meg az otthonainkat!” – ezzel a címmel szervezett tüntetést Pikó András és Jámbor András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika téri épülete elé szerda délután. Karácsony Gergely főpolgármester is a józsefvárosi lakók mellé állt, közösen azért tiltakoztak, mert szerintük az állam kisajátít tíz józsefvárosi ingatlant. Kocsis Máté ugyanakkor azt üzente, hogy Pikó András fejezze be a valótlanságok állítását, mert az állam nem elveszi az ingatlanokat, hanem kártérítést fizet és megvásárolja azokat.

Csekély érdeklődés mellett indult a Ludovika téri tüntetés szerda délután Budapesten. Néhány önkéntes petíciós lapokat vitt körbe a tiltakozók között így fejezhették ki, hogy ellenzik az úgynevezett kisajátítást. A tüntetést megelőzően Karácsony Gergely főpolgármester és Pikó András, Józsefváros polgármestere odalépett néhány lakóhoz, hogy meghallgassák problémájukat, miközben megérkezett Jámbor András országgyűlési képviselő is.

„A kormány nem tud megnyugtató választ adni, miközben Szociális Rehabilitációs programot indítana az önkormányzat” – hangsúlyozták.

A politikusok azután szerveztek tiltakozó akciót, mert szerintük az állam kisajátítana tíz ingatlant a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem (NKE) részeként. A lakóknak, vagyis a Diószegi utca 18. 22. 24. 26. 28-as tömböt, ai a DIÓ 2030 projekt területe, a Dugonics utca iskolaépületét és a 11-es házat, a Sárkány utca 1. és 5. számú ingatlant 2025 áprilisáig el kellene hagynia.

210 család érintett

Pikó András kiemelte, akik itt élnek, sokfélék: szegények, cigányok és zsidók, így sokféleképpen próbálnak boldogulni. Csak erős közösséggel sikerül ezt a projektet megállítani – mutatott rá. Azt mondta, véletlenül tudták meg a kisajátítást, ami véleménye szerint elfogadhatatlan. Hozzátette, a lakókat minden ideköti, az idős házakba valódi otthonokat teremtettek, ezért az eljárást meg kell akadályozni. Szerinte az emberekkel nem álltak szóba a döntéshozók. Kiemelte, a kormánybiztos olyan ígéretett tett nekik ma délután fél 4-kor, ami nem teljesíthető. Kifogásolta a felkínált összeget is, mert szerinte

nem lehet majd ebből új otthont venni.

„A hatalom célja a pusztítás. Az önkormányzatnak van terve, így azt kell szorgalmazni. Józsefváros nem más, mint egy terepasztal, a kormány szerint” – emelte ki Pikó András.

Mindeközben néhányan plakátokat emeltek a magasba, ez a mi kerületünk felirattal. Pikó szerint mind a 210 érintett család Józsefvárosban méltó otthont kell, hogy biztosítsanak. „Fogjunk össze a bajban” – hangsúlyozta.

Karácsony Gergely beszéde elején elmondta, szívesen jön a VIII. kerületbe Pikó kiváló vezetése miatt. „Itt állunk egy egyetem előtt, amely a kormány ,,liblingje’’. Szerinte felfoghatatlan, hogy lehet semmibe venni több száz ember életét” – kezdte, majd kiemelte: „a javaslat arról szól, milyen mértékben embertelen a kormány”. Ő is úgy fogalmazott, mint Pikó. hogy a kerület terepasztal a kormány számára. Miközben még több helyi érkezett.

„Így akarunk bánni egymással?” – tette fel a kérdést. „Így mindent meg lehet csinálni mindenkivel. Nem akarok olyan Józsefvárost, Budapestet, amit a kormány tesz” – hangsúlyozta.

Egy helyi lakó leveléből is idéztek a tüntetésen, ő hosszasan leírta, hogy eddig nyugodt volt, de most bizonytalanná vált a helyzete. Eközben egyre többen jöttek a térre, civilek és politikusok egyaránt, ott volt Tordai Bence is, a Párbeszéd politikusa.

Jámbor Andras, a helyi parlamenti képviselő elmondta, örül, hogy sokan érkeztek, de bárcsak ne kellene itt lenne. Azt mondta, Budapest főispánja nem ígér igazságot. Kiemelte, a kommenteket olvasva azt látta, hogy „itt bűnözők laknak, de ez nem igaz, itt olyanok laknak, akik a gyerekeiket nevelik, vagy nyugdíjasok”. Jámbor András szerint az ügyben nem kaptak előzetes tájékoztatást. „Miért most, miért egyeztetés nélkül?” – tette fel a kérdést. Szerinte a terveket nem itt kell megvalósítani.

Az eseményen a résztvevők egy megállapodást is aláírtak közösen, hogy minden eszközt bevetnek, hogy ezt az ,,undorító förmendvényt'' megakadályozzák.

A kormány máshogy látja

„Pikó András valótlanságokat állított” – így reagált Kocsis Máté, a FIDESZ frakcióvezetője egy keddi sajtótájékoztatón, ahol felszólította Pikó András, józsefvárosi polgármestert, hogy ne állítson valótlanságokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) fejlesztésével kapcsolatban és hagyjon fel a lakók alaptalan riogatásával. A volt józsefvárosi polgármester elmondta, hogy Pikó András a 2019-es „hazugságokon alapuló kampányt“ ismételné meg Józsefvárosban, mert egyre kétségbeesettebb, ezért nem fél felhasználni olyan eszközöket sem, amelyek 200 családot taszítanak bizonytalanságba.

Ahelyett, hogy az ügy megoldására törekedne, tüntetést szervez

– mondta el Kocsis Máté, aki szerint nem igaz a józsefvárosi polgármester azon állítása, hogy az önkormányzatot „derült égből villámcsapásként” érte, hogy az NKE fejlesztése további kerületi ingatlanok bevonásával történik. Kitért arra, hogy 12 éve fogalmazódott meg a Ludovika campus fejlesztési terve, Sára Botond volt polgármester 2019-ben, amikor átadta hivatalát, akkor tájékoztatta Pikó Andrást erről a folyamatban lévő ügyről, és az új képviselőtestület is több előterjesztésben foglalkozott a szándékkal.

HAMIS ÁLLÍTÁSKÉNT ÉRTÉKELTE, HOGY AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ BETERJESZTETT TÖRVÉNYJAVASLAT NEM AD GARANCIÁT AZOKNAK BÉRLŐKNEK, AKIK A CSERELAKÁSOKAT NEM FOGADJÁK EL, VALAMINT AZ SEM IGAZ, HOGY NEM LEHET MEGOLDANI ILYEN MENNYISÉGŰ LAKÁSNAK A PÓTLÁSÁT BUDAPESTEN.

Emlékeztetett, hogy a józsefvárosi polgármester vezette önkormányzat 9 milliárd forintot költene ugyanezen a területen két ház felújítására, úgy, hogy értékesítenék ezeket az ingatlanokat és más üres telkeket is, felélve a kerület vagyonát.

A programról egy testületi ülésen az is kiderült, nem célja, hogy a kiköltöztetett lakók visszaköltözzenek a felújított lakásokba.

Kocsis Máté nyomatékosította, hogy az állam nem elveszi az ingatlanokat, hanem kártérítést fizet és megvásárolja azt, amit amúgy is értékesíteni kívánt az önkormányzat a saját programja szerint. Kocsis Máté szerint Pikó András azért „rémült meg”, mert ígéretével ellentétben nem tudta rendezni a kerület ingatlangazdálkodását, így most azoknak, akiknek rendezetlen a jogviszonya, díjhátralékosok, vagy jogcím nélküli lakáshasználók, nem biztosíthat cserelakást.

Nem az állam felelőssége, hogy ilyen emberek élnek azokban a lakásokban, hanem a józsefvárosi önkormányzaté és személyesen Pikó Andrásé

– mutatott rá Kocsis Máté.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára elmondta, hogy az ügyben szándékos hisztériakeltés zajlik.

Senki, de senki nem kerül utcára, a kormány nem engedi, hogy bárki igaztalanul utcára kerüljön

– hangsúlyozta.

Az államtitkár szerint hármas biztosítékot garantál a vonatkozó jogszabály a családok védelmére, hiszen az önkormányzatnak cserelakást kell biztosítania, és ha erre nem képes, akkor a magyar államnak kell cserelakást felajánlania a főváros területén, figyelembe véve a komfortfokozatot, az alapterületet, a műszaki állapotot és mindazt, ami garantálja, hogy az ott élők előrébb léphessenek.

Amennyiben a bérlő nem fogadja el a felajánlott cserelakást, akkor anyagi kártalanítást kap, illetve amíg a cserelakás felajánlása az önkormányzat vagy az állam által meg nem történik, addig a bérleti jogviszony megszűnése fel sem vetődhet, majd elmodnta, hogy a jogszabályok szerint az önkormányzat teljes, azonnali és feltétlen kártérítést kap.

A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ, EGYEZTETVE HANKÓ BALÁZS ÁLLAMTITKÁRRAL, MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKAT NYÚJT BE, AZT KEZDEMÉNYEZVE, HOGY A KISAJÁTÍTÁSSAL ÉRINTETT LAKOTT INGATLANOK TEKINTETÉBEN A SZABÁLYOZÁS CSAK KÉT HÓNAP ELTELTÉVEL LÉPJEN HATÁLYBA, ÍGY MINDEN HATÁRIDŐ ENNYIVEL CSÚSZIK MAJD.

Azt is kezdeményezik, hogy önkormányzatnak ne idén október 31-ig, hanem 2025. január 31-ig legyen lehetősége cserelakást felajánlani. Kocsi Máté szerint Pikó András el fogja veszíteni a június 9-i önkormányzati választásokat, de emlékeztetett, októberig a hivatalában marad, és „egyértelmű, hogy minden adminisztratív eszközzel meg fogja akadályozni” a lakók biztonságos elhelyezését.

(Borítókép: Karácsony Gergely és Pikó András 2024. április 17-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)