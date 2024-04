Van Budapest határában egy rejtélyes felüljáró, amely senkihez sem tartozik

A gépjármű-tulajdonosok egyre gyakrabban találkozhatnak úthibákkal országszerte a növekvő forgalom miatt, pedig az illetékesek, példának okáért a Magyar Közút Nonprofit Zrt., állandó útellenőri szolgálatot működtetnek. Az erre a feladatra kiképzett és gyakorlott szakemberek előírt rendszerességgel vizsgálják át az utakat, és feljegyzéseket készítenek az úttest hibáiról, azok helyéről. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a társaság munkatársai „az útellenőrzések során feltárt hibákat a legmegfelelőbb és leghatékonyabb technológiával javítják, ugyanakkor nagy figyelmet fordítanak a sérült és így balesetveszélyes padkák helyreállítására is”.

Vannak azonban olyan szakaszok, amelyek jogi hovatartozása nem igazán egyértelmű, így nem is kapnak állandó ellenőrzést.

Tudták, hogy van egy felüljáró az M5-ös autópálya felett, ami senkihez sem tartozik?

– így kezdte levelét a napokban egy olvasónk, aki egy hatalmas útfolytonossági hibára, vagy ahogy a legtöbben nevezik, kátyúra, illetve az akörül kialakult rejtélyes jogi hercehurcára hívta fel lapunk figyelmét. A kérdéses lyuk az M5-ös autópálya felett átívelő felüljáró közepén, Budapest déli határában tátong, immár hónapok óta.

„December óta egy mély, balesetveszélyes kátyú nehezíti a forgalmat, ahol naponta haladok át” – írta olvasónk a levelében. Budapest felől több áruházlánc vásárlói és a Pestszentimre, Alacskai úti lakótelep térségében élők naponta haladnak át ezen a szakaszon. Olvasónk elmondta, hogy már februárban nagy és mély volt a lyuk, ráadásul éppen a keréknyomnál található a hatalmas úthiba. Az ügyben levelezni kezdett, hogy megtudja, kihez is tartozik valójában ez az útszakasz, ám nem volt teljesen egyértelmű, pontosan kit is kellene keresni.

Kihez érkezhet a bejelentés?

A kátyúkárt ugyanis mindig az adott út kezelőjéhez kell bejelenteni. A Magyar Közút tájékoztatása szerint

az ország útállománya közutakra és magánutakra oszlik. A közutak állami tulajdonú országos közutak és önkormányzati tulajdonú helyi közutak. Az országos közutak hossza 32.552,1 km, ehhez társult 2018-ban körülbelül 1000 km kerékpárút-hálózat is. A helyi közutak hossza 183.988,6 km.

A Magyar Közút honlapján arra is választ találni, miért kátyúsak az utak.

Azt írták, hogy „a magyar fő- és mellékúthálózat átlagéletkora 40 év felett van. Az utakat a mainál eleve kisebb teherbírásra és forgalomra tervezték. Az elöregedett burkolatokon a hideg és csapadékos teleken időszakosan megnő a kátyúk száma. Társaságunk folyamatosan nagy erőkkel dolgozik ezek megszüntetésén. Természetesen az autópályák átlagéletkora jóval alacsonyabb, ebből is következik, hogy ritkábban fordulnak elő rajtuk úthibák.”

A Magyar Közút felel egyébként az országos gyorsforgalmi úthálózatért is, a koncessziós kezelésben lévő M5-ös és M6-os autópályák kivételével, illetve hozzájuk tartoznak a településeket összekötő fő- és mellékutak, valamint ezen utak településeken átvezető szakaszai. Egyéb utak a helyi önkormányzatok kezelésébe tartoznak. Budapesten a fő- és tömegközlekedési útvonalak a Budapest Közúthoz. Magánút és magánparkoló karbantartásáért az felel, akinek a területéhez tartozik az út, adott esetben a jogi személy.

Olvasónkat nem igazán győzték meg a levelek, ezért is írta ironikusan szerkesztőségünknek, hogy vajon ha ő kimegy lebetonozni a balesetveszélyes kátyút, akkor kaphat-e érte büntetést?

Egy felüljáró mint magánút?

Az Index az említett, rejtélyes kátyú ügyében ezért szintén levelet írt Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez, hogy kiderítsük, pontosan kinek a felelőssége a kátyú. Megkeresésünkre azt válaszolták, hogy „a kérdéses felüljáró az Auchan kezelésébe tartozik, így ők az illetékesek.”

Az ügyben ezért írtunk az áruházláncnak is, az ő válaszuk alapján azonban nem ilyen egyszerű az ügy.

„Köszönjük kérdését és észrevételét. Már mi is jeleztük a problémát a Magyar Közút Zrt.-nek. Miután az útkezelő személyére vonatkozó rendelkezés nem teljesen egyértelmű, ismét egyeztetünk velük” – írta az áruházlánc, majd hozzátették:

az Auchan Magyarország arra is hajlandó, hogy mielőbb maga hárítsa el a valóban balesetveszélyes úthibát. Haladéktalanul intézkedünk a kátyú kijavításáról.

Baj esetén kihez lehet fordulni?

Ha valaki egy hatalmas kátyúba belehajt, akár egyből defektet kaphat. A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője arról tájékoztatott, hogy az úthibák miatti balesetek elszenvedőinek a bejelentéssel a közút fenntartójához kell fordulnia, amely azonban kizárólag olyan esetben fizet kártérítést, ha a közútkezelő felelőssége egyértelmű, a jogalap pedig tisztázott. Magánút esetén pedig annak kezelőjéhez.

A káreseményt mindig a kárt szenvedett autósnak kell bizonyítania. A hatósági jegyzőkönyv fontos dokumentum lehet a bizonyítási eljárás során.

A Mabisz a honlapján is felhívja a figyelmet arra, hogy az esetet mindig alaposan kell dokumentálni, így készüljön több irányból is fénykép a kátyúról, az autóról, a helyszínről és jól láthatóan a keletkezett sérülésről. Ha a balesetet más is látta, érdemes feljegyezni a tanú vagy tanúk elérhetőségét.

Aki rendelkezik kátyúbiztosítással, annak nem az útkezelőnek, hanem a saját biztosítójának kell bejelentenie be a kárt. „A biztosító kifizeti a kártérítést, majd utólag rendezi azt az illetékes közútkezelővel. Itt is rendkívül fontos a részletes dokumentáció, ennek hiányában ugyanis a biztosító sem tud fizetni.” A Mabisz szerint kátyúbiztosítást jelenleg önállóan, illetve kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) vagy casco mellé kiegészítő biztosításként köthetnek az autósok, akár évi 2-3 ezer forintért.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)