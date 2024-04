Kora nyárias idő lesz kedden

Kedden napos, száraz idő várható, a délkeleti, keleti szél több helyen megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 27 fok között várható.

Kedden napos időben lesz részünk, csak néhol jelenhetnek meg kósza felhők az égen, de esni sehol sem fog. Élénk, a Dunántúlon és helyenként délen erős lesz a délkeleti, keleti szél. Hajnalban 5 és 14, délután viszont akár már 27 fok is lehet a hőmérséklet.

Kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható, ezért a HungaroMet nem adott ki figyelmeztetést egyetlen vármegyére sem.

Az orvosmeteorológia szerint nem lesz front felettünk, de az évszakhoz képest melegebb idő miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, migrén, dekoncentráltság, tompaság, bágyadtság, vérnyomás-ingadozás, szédülés és keringési panaszok továbbra is jelentkezhetnek Felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat.

Szerdán, azaz május elsején a napsütést időnként már felhők zavarják meg, de csak a délután második felében, valamint este fordulhat elő délnyugaton egy-egy zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős a keleti-délkeleti szél. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő – írja az Időkép.

