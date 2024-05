Hódmezővásárhelyen a hétvégén az állatoké volt a főszerep

A május 2–3-ai hétvégén immár 31. alkalommal rendezték meg Hódmezővásárhelyen az Állattenyésztési Napokat. Az esemény nem csupán a magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb jelentőségű találkozója, de az állattenyésztő szakma számára ma már európai hírűvé is vált. Ugyanakkor nem csak a szakmát vonzza a kiállítás, a laikusok is érdeklődnek, a három nap alatt idén is több tízezren látogattak ki a Hód-Mezőgazda Zrt. Kiállítási Centrumába.

2024. május 2. és 4. között rendezték meg Hódmezővásárhelyen az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat, amely Magyarország egyik legnagyobb ilyen típusú kiállítása. A rendezvényre csaknem 20 országból érkeztek szakmai látogatók, emellett a kiállított állatok közül is vannak, amelyek nem hazaiak, idén a látogatók horvátországi gidránokat és ausztriai szarvasmarhákat is láthattak.

A rendezvény számos őshonos és különleges tenyészállatnak is helyet adott. Az őshonos állatfajták közül kendermagos tyúkot, szürke marhát és magyar nagyfehér sertést is láthattak a kiállításra érkezők.

Összességében az állattenyésztés nyolc ágazata, (a ló-, a szarvasmarha-, a sertés-, a juh-, a kecske-, a baromfi-, díszbaromfi- és nyúltenyésztők), a halászat, vadászat, valamint a növénytermesztés legjelesebb képviselői mutatkoztak be.

A kiállított állatok sokszor világviszonylatban, a legnevesebb kiállításokon is megállnák a helyüket. A szervezők célja a kiállítással többek közt az is, hogy megmutassák, a hazai állattenyésztés is képes nagyszerű eredményeket elérni. Mint azt a rendezvény honlapján írják, a hazai mezőgazdaság jelentős része megjelenik a vásárhelyi kiállításon, amely az elmúlt időszakban a magyar vidék egyik legjelentősebb programjává vált.

Antal Gábor, a kiállítást szervező Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója beszédében elmondta, hogy a rendezvény után nemcsak a szakma, hanem a laikusok is érdeklődnek. A térségben, de főleg a városban élők is előszeretettel látogatnak ki évről évre a Kutasi útra. Idén – az elmúlt évekhez hasonlóan – több tízezren vettek részt az Állattenyésztési Napokon. Leginkább a kisgyermekes családokat vonzza a kiállítás, és ezzel a szervezők is tisztában vannak, ugyanis a gyerekeknek minden évben kedveskednek valamivel, idén volt többek közt állatsimogató, szalmaalagút, ügyességi verseny és ugrálóvár is.

A gyerekeseknek egy kifejezetten jó családi program, de én is szívesen kijövök, mert egyrészt szép emlékek kötnek ide, mivel már gyerekként is jártam a szüleimmel, másrészt szeretem az állatokat, és jó, hogy van ilyen program is itt, Vásárhelyen

– mondta lapuknak az egyik látogató. Egy másik helyi férfi megjegyezte, hogy a cég, ahol dolgozik, ingyenjegyeket ad a dolgozóinak, így a családjával ők is minden évben kilátogatnak az Állattenyésztési Napokra.

A kiállítás tematikáját tekintve szinte a kezdetektől változatlan, minden évben hasonló programok várhatóak, de mint azt a honlapjukon hangsúlyozzák, ezeket a szakmaiság határozza meg. A teljesség igénye nélkül idén is a következő programokkal találkozhattunk: különböző állatbemutatók és -bírálatok, kutyás programok, szakmai előadások, lovastorna, fogatbemutató, főzőverseny, de láthattunk fejést és Guinness-rekorder juhnyírást is. A rendezvényen most századik születésnapja alkalmából köszöntötték Szőnyi Jánost, a Hortobágy Örökös Pásztorát is.

Több mint kettőszáz állatkiállító, kettőszázhúsz háttéripari kiállító, valamint hetvenöt szolgáltató és művészeti árus volt jelen a rendezvényen, tehát egy meglehetősen nagy kiállításról van szó, így csupán annak bejárása, előadások és más programok megtekintése nélkül is hosszú órákat vehet igénybe. Ugyan a kiállításra nem tilos ételt és italt bevinni, annak sem kellett éhen maradnia, aki üres kézzel érkezett, hiszen számos ételárus települt ki változatos kínálattal. Természetesen magyaros ételeket is kóstolhattunk, kezdve a töltött káposztán át a sült kolbászig, de volt hamburger, churros, palacsinta és pljeskavica is. Idén sem maradhatott ki az ingyen hideg tej, amelyet most is magunknak „csapolhattunk”.

Jó pár éve még volt disznóvágás is. Itt vágták a disznót, majd sütötték azonnal

– mesélte egy idősebb férfi, aki már évek óta jár a kiállításra.

„Az Alföldi Állattenyésztési Napok egy ünnep az állattenyésztők számára. Itt mindenki megmérettetheti állatait, miközben a látogatók szebbnél szebb jószágokban gyönyörködhetnek. Úgy is mondhatnám, hogy a kiállítók, látogatók és a szervezők egésze mostanra már egy nagy családot, közösséget alkot, és jó látni, hogy ez a család évről évre bővül, minden évben egyre többen kíváncsiak a rendezvényre” – mondta Antal Gábor a rendezvény értékelésekor.