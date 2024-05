Dobrev Klára: Nincs számunkra jólét az Európai Unión kívül

Programbemutató kampányrendezvényt tartott a Demokratikus Koalíció (DK), a Magyar Szocialista Párt (MSZMP), és a Párbeszéd – Zöldek. Az eseményen többek között felszólalt Dobrev Klára, a három baloldali párt szövetségének európai parlamenti listavezetője is, aki figyelmeztetett, hogy Magyarország kiszorulhat az Európai Unióból, de a magyar emberek tudják, hogy jólét csak az Európai Unióban van.

A DK-MSZP-Párbeszéd szociáldemokrata-zöld szövetség az Európa-nap alkalmából közös programbemutató kampányrendezvényt tartott, melyen felszólalt Dobrev Klára, a DK-MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője, Tüttő Kata európai parlamenti képviselőjelölt, Barabás Richárd, a Párbeszéd – ZÖLDEK társelnöke és Déri Tibor, Újpest DK-s polgármestere.

A kampányrendezvény főszerepe Dobrev Klárának jutott, aki Déri Tibor újpesti polgármester után lépett a pulpitus elé, és beszéde elején azt hangsúlyozta, menniyre fontos a program.

Igen is be kell mutatni a programot, és a világ egyik legantidemokratikusabbb dolga azt mondani, hogy folytatjuk

– állapította meg.

Dobrev Klára emlékeztette a hallgatóságot, hogy öt évvel ezelőtt már elmondta, hogy erős szociális Európára van szükség. „Nem kérdés, hogy lesz egy erős, szociális Európa, de az hatalmas nagy kérdés, hogy mi ott leszünk-e” – húzta alá az ellenzéki politikus.

Hangsúlyozta, az utóbbi időszakban többek között a koronavírus-járvány, az orosz-ukrán háború vagy a klímaválság kihívásaival is szembe kellett nézni, Európa azonban minden egyes válságra egyre szorosabb együttműködéssel reagált.

KÖZÖLTE, HOGY EP-KÉPVISELŐIK EGY A MOSTANINÁL SOKKAL ERŐSEBB, EGYSÉGESEBB ÉS SZOCIÁLISABB EURÓPÁÉRT FOGNAK DOLGOZNI.

A DK politikusa szerint Magyarország szorul kifelé az egyre egységesülő Európából. Rajtunk múlik, hogy a kontinens közepén leszünk vagy a peremvidékén, de figyelmeztetett, hogy el fog jönni a pillanat, amikor a döntés már nem a mi kezünkben lesz.

Mi magyarok pontosan tudjuk, nem, számunkra jólét, tisztességes élet nincs az Európai Unión kívül. Mi nem engedjük meg, hogy kirángassanak minket onnan.

– mondta a baloldali összefogás európai listavezetője.

Az EP-képviselő a következő programelemeket emelte ki a kampányrendezvényen:

európai minimálbér- és minimálnyugdíj-szabályozás,

európai családi pótlék és gyermektámogatások,

európai egészségügyi unió,

európai szociális klímaalap,

otthonfelújítási program,

klímabarát közlekedés,

európai munkavédelmi szabályok.

Emellett Dobrev Klára arra is rámutatott, hogy számukra az erős Európa közös biztonságot jelent, közös külpolitikával, közös hadsereggel, közös titkosszolgálattal. Kiemelte ígéreteik közül az euró bevezetését, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, valamint a milliárdosok és a multinacionális cégek megadóztatását.

Tüttő Kata, az MSZP alelnöke arról beszélt, hogy egy szocialista kormány vitte be az országot az EU-ba és az a dolguk, hogy Magyarország bent is maradjon. Felhívta a figyelmet, hogy amikor erősebb Európáról beszélnek, akkor erősebb önkormányzatokra is gondolnak, mert látszik, hogy milyen erő van a helyi közösségekben.

Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke emlékeztetett, hogy 74 évvel ezelőtt fektették el az Európai Unió alapjait, és Magyarország húsz éve tagja a szövetségnek. Az ellenzéki politikus kijelentette, Magyarország és az EU csak akkor lehet sikeres, ha az embert tekinti a legfontosabb értéknek.

Déri Tibor, Újpest polgármestere a rendezvényen azt mondta, az elmúlt négy és fél évben mindent megtettek, hogy az emberek azt érezzék, az önkormányzat nem engedte el a kezüket. „Itt voltunk négy és fél évesn keresztül és lehetett ránk számítani” – tette hozzá. Elmondása szerint a kormány hiába gördített akádolyokat eléjük, azokat jól vették, és ez így lesz a jövőben is.

