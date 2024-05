Vona Gábor: Nemcsak Orbán Viktort, hanem a rendszer mentalitását is magunk mögött kell hagyni

„Ahogy figyelem az egyre szánalmasabb és kellemetlenebb vitát a vitáról, azt érzem, érdemesebb lenne visszatérnünk a legelejéhez” – kezdte Vona Gábor nyílt levelét, amelyet Magyar Péternek címzett.

Leírta, hogy március 4-én egy vitára hívta Magyar Pétert, amit a Tisza Párt alelnöke azonnal el is fogadott, ugyanakkor nem sokkal később „kimenekült az ígéretéből”, mondván, nincs ideje, mivel az országot járja. Vona Gábor megjegyezte, hogy ugyan ezt jól teszi Magyar Péter, és mindenkinek ezt kellene csinálnia, aki politizál, hiszen ez kötelesség, de a Második Reformkor elnöke szerint ez csak egy kifogás volt Magyar Péter részéről.

A valóság az, hogy úgy érezted, a hirtelen jött népszerűség, amely sokkal nagyobb, mint a Második Reformkoré, elegendő indok, hogy ne tartsd a szavad. Nem akarsz kockáztatni, mert ebben az országban egy kisebb párt vezetőjével nem szokás vitázni

– írta Vona Gábor.

Hozzátette, hogy „a pillanat uralása és a szavazatmaximalizálás” szempontjából teljesen logikus ez a nézőpont, de felteszi a kérdést, hogy ha így van, akkor Magyar Péter miért várja el, hogy Deutsch Tamás vagy Orbán Viktor vitázzon vele.

„Te is, én is le akarjuk váltani őket, de én azt gondolom, nemcsak Orbán Viktort, hanem azt a mentalitást is magunk mögött kell hagyni, amire ez az egész rendszer épül” – hangsúlyozta a Második Reformkor elnöke.

Vona Gábor megjegyezte, hogy a politika egy hullámvasút, amelynek a tetején kell a leginkább szerénynek maradni, hiszen szerinte aki ma népszerű, holnap már nem biztos, hogy az lesz, és ez fordítva is igaz.

Ezért azt javaslom, vállald a vitát, amire két és fél hónapja ígéretet tettél! Téma van bőven, ahogy különbség is a Tisza Párt és a Második Reformkor jövőképe között. Mutassunk példát a többieknek, hogyan kell egy kulturált, polgári disputát tartani! Tiszteljük meg azzal a saját szavazóinkat és az egész országot, hogy megpróbálunk egy európai választási kampányban európai módra viselkedni!

– szólította fel Magyar Pétert, és hozzáfűzte, hogy nem egymást kell legyőzni, hanem az ország problémáit, amihez vitára van szükség.

„Az egész országnak még tanulnia kell ezt, hiszen olyan ritkán kapott lehetőséget arra, hogy megértse, ez viszi előre a dolgokat. Veszekedni már nagyon jól tud a társadalom a politikáról, itt az idő, hogy megtanuljon kulturáltan vitázni is” – húzta alá Vona Gábor.

A levele zárásaként megjegyezte, hogy a vita feltételeinek tekintetében neki mindegy a nap és a helyszín, valamint a moderátor személyével kapcsolatban is mindenre nyitott, végül pedig sok erőt és higgadtságot kívánt Magyar Péternek a kampány további részében.