Több mint 21 millió forintot fizethetett egy baráti cégnek a pécsi városvezetés

El sem kezdett munkáért fizethetett ki több mint 21 millió forintot egy cégnek a pécsi városvezetés. Az érintett cég egyik tulajdonosának lánya a pécsi DK-s irodavezető munkatársa, egyben Péterffy Attila képviselőjelöltje is.

Nem utolsósorban pedig a DK-s alpolgármester személyi referense, illetve egy bizottsági elnök élettársa, mutat rá a Pécs Aktuál.

A lap azt írja, hogy az úgynevezett Magyarürögi vízfolyás rendezése tárgyú projekt az érintett, amelyben 2020-ban kötött vállalkozói szerződést az önkormányzat a kivitelező céggel.

A projekt évekig állt és végül el sem indult, sőt egy kapavágás sem történt az érintett területen.

A pécsi önkormányzat inkább úgy döntött, lefújja az egész projektet. Megjegyzik, hogy 2023-ban – miután a városvezetés is elismerte, hogy nem történt meg a munkaterület átadása sem, szakértőkre hivatkozva – mégis fizettek több mint 21 milliót a vállalkozónak. 14,6 milliót kártérítés címén, 6,5 milliót pedig anyagbeszerzés okán.

Korábban több alkalommal is heves szócsata alakult ki a közgyűlésben a projekt miatt, végül a Tiszta Kezek Frakció volt az, amely feljelentést is tett hűtlen kezelés gyanúja miatt. A rendőrség hivatalosan is megerősítette, hogy elrendelték a nyomozást, ami összeférhetetlenség miatt Kaposvárra került át, mert a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitány hivatalából adódóan munkakapcsolatban áll Péterffy Attilával. Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek frakció vezetője a lapnak megerősítette, hogy

költségvetési csalás gyanúja miatt folytat nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Hencsei Zsolt, a Tiszta Kezek képviselője szerint az érintett vállalkozó nevelt lánya, Takács Lilla, Péterffy Attila képviselőjelöltje is egyben a 6. számú választókerületben. Így annak a gyanúja is felmerülhet, hogy ilyen és ehhez hasonló kifizetésekkel, közpénztízmilliók átcsatornázásával képezhettek kampánypénzt ennek a fiatal lánynak és a többi jelöltnek egyaránt.

Takács Lilla a DK-s alpolgármester, Zag Gábor személyi referense és a Demokratikus Koalíció irodavezetője is volt, mutatott rá a lap. Mindezek mellett Takács Lilla az egyik – szintén nyomozással terhelt ügyben érintett – bizottsági elnök élettársa is.