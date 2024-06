Jégeső, szupercellák, felhőszakadás – ez vár ránk a választás utolsó óráiban

Egy hullámzó hidegfront miatt vasárnap késő délutántól nyugat felől erős viharok jöhetnek, melyek heves időjárási jelenségeket produkálhatnak térségünkben. Az északnyugati területeken növekszik a zivatarhajlam, néhol viharos széllökésekre, jégesőre és felhőszakadásra is számítani kell.

Vasárnap a délutáni óráktól az Alpok fölött heves zivatarok képződhetnek, amelyek a rendelkezésre álló labilitás, magas szélnyírás, valamint nedvességi viszonyok miatt könnyen szupercellákká fejlődhetnek, és a délután második felében nyugat felől elérhetik Magyarországot is – írja az Időkép.

Az Estofex az ország nagy részére 2-es, nyugatra viszont a legmagasabb, azaz 3-as fokozatot adta ki. Itt a viharokat nagyobb méretű, akár 3-4 centiméteres jég, felhőszakadás és 90 kilométer per óránál erősebb széllökések is kísérhetik. A zivatarok rendszerbe szerveződve vonulhatnak majd, estétől fokozatosan az északi, északkeleti területeken, majd az Alföldön is kialakulhatnak intenzív zivatarok.

Hétfőn napközben újabb viharok jönnek, egy adott pontban több hullámban is érkezhetnek zivatarok. Ekkor már főként keleten, északkeleten van a legnagyobb esély heves viharokra a fentebb említett kísérőjelenségekkel. Megkezdődik a lehűlés is, délután északnyugaton már nem lesz melegebb 23-24 foknál, keleten, délkeleten még elérhetjük a 33-34 fokot.

Estére a zivatarok fokozatosan veszítenek erejükből, miközben kelet, északkelet felé távoznak, majd kedden inkább már csak keleten, északkeleten fordulhatnak elő, de ezen a napon heves kísérőjelenségektől nem kell tartani. Ekkor már sehol sem érjük el a 30 fokot, délután 21 és 28 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

A helyzetben egyébként nem kis bizonytalanság mutatkozik, ugyanis a légkörben nagy mennyiségű szaharai por található, ez pedig befolyásolhatja a heves viharok kialakulásának esélyét.

A fentebb említett tényezők miatt ez egy olyan időjárási helyzet, amelynek függvényében a veszélyjelzések (mind a figyelmeztető előrejelzések, mind pedig a riasztások) a légköri helyzethez igazodva gyorsan, dinamikusan változhatnak.

A HungaroMet zivatar miatt az alábbi vármegyékre adott ki figyelmeztetést:

Pest,

Bács-Kiskun,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Vas,

Veszprém,

Zala.

Felhőszakadás miatt a következő vármegyékben van figyelmeztetés érvényben:

Pest,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Vas,

Veszprém.

Magas középhőmérséklet miatt pedig Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére adtak ki figyelmeztetést.

