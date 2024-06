Kiadták a veszélyjelzést, heves viharok csapnak le az országra

Hétfőn borús időre kell számítani, ráadásul a szaharai eredetű por is jobban szűrheti a napsütést. Csapadék ismét több hullámban érkezik: elsősorban keleten alakulhatnak ki heves zivatarok. Estétől északnyugat felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam.

A déli, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik. Többfelé heves viharokra, jégesőre és erős szélre is készülni kell.

A LEGMAGASABB NAPPALI HŐMÉRSÉKLET 23 ÉS 33 FOK KÖZÖTT VALÓSZÍNŰ.

A HungaroMet jelzése szerint felhőszakadás veszélye miatt az egész országban elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben. Zivatarok miatt másodfokú, narancssárga riasztást adtak ki Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékre.

Hétfőn egy hullámzó frontzóna miatt mind a meleg-, mind a hidegfrontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint vérnyomás-ingadozás, rosszullét, fejfájás is előfordulhat, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Sokfelé lesz fülledt a levegő, ezért nehézlégzés és légszomj is jelentkezhet.

