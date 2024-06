Pintér Bence szabadságra küldené a korábbi győri polgármestert

Durván beszólt legyőzött ellenfelének, Győr korábbi polgármesterének a frissen megválasztott ellenzéki politikus. Arról is beszélt, hogy mit kezd majd Borkai Zsolttal és csapatával.

Visszaszólt a frissen megválasztott győri polgármester elődjének – számolt be róla az rtl.hu.

„Dézsi Csaba vegye ki a maradék szabadságát októberig, nincs szükség arra a sértett ámokfutásra, amit csinál” – egyebek közt erről beszélt Pintér Bence, Győr új ellenzéki polgármestere az interjújában.

Bár a polgármesterválasztást megnyerte, a közgyűlés fideszes többségű lesz. Erről azt mondta: az eredmény valóban nem a legjobb forgatókönyv, de felkészültek erre is. Győr ellenzéki polgármestere megerősítette a cikkben, hogy a város érdekében hajlandó együttműködni a Fidesszel és a kompenzációs listáról bejutó Borkai Zsolttal, valamint csapatával is.

Erre a fajta együttműködésre szüksége is lesz, mivel 15-ből 14 egyéni választókerületben a Fidesz nyert. Az őt támogató szervezetek 3, Borkaiék 2, egy másik civil szervezet pedig további 1 mandátumot szerzett kompenzációs listáról, a Fidesznek tehát még így is kényelmes többsége van a közgyűlésben. A megválasztott politikus az rtl.hu-nak azt mondta:

Az eredmény valóban nem a legjobb forgatókönyv: mi végig arra számítottunk, hogy senki nem lesz abszolút többségben. Mindenesetre felkészültünk erre a verzióra is.

Hozzátette: „Bízom benne, hogy a fideszesek is tudják, hogy a városnak működnie” kell, és hogy köztük is vannak emberek, akikkel lehet beszélni. Bízom benne, hogy észben tartják: a legtöbb választókörzetben szoros küzdelemben tudtak csak nyerni, tehát a demokratikus felhatalmazásuk megvan a közgyűlésben, de a meccsek többsége szoros volt a körzetekben.”

Pintér Bence elmondása szerint Borkai Zsolttal is elbeszélgetne az Audival kötött szerződésről, a város adópolitikáját illetően is.

„Ezt a jelenleg titkos dokumentumot mindenképp át szeretném nézni, mert komolyan kihathat a gazdaságpolitikai terveinkre az, ha kiderülne, hogy titokban valamilyen extrém szerződést kötött az adóbevételekről az előző városvezetés.”

– tette hozzá.

Pintér Bence szoros küzdelemben, mindössze 440 szavazatnyi különbséggel nyert. 31,15 százalékot szerzett, míg Győr jelenlegi fideszes polgármestere 30,4-et. Borkai Zsolt 3. helyezettként is össze tudott hozni 27,02 százalékot.

Arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen Borkai indulásának köszönheti-e a győzelmét, aki megosztotta a korábbi fideszes szavazókat, azt válaszolta: „Ezt nem tudjuk, valószínűleg sosem fog kiderülni. Borkainak egyaránt voltak fideszes és nem fideszes protestszavazói is, nem egyértelmű, hogy kit hozott helyzetbe”.

Ungár Péter nem folyt bele a kampányba

Pintér Bencét mások mellett az LMP is támogatta. Az őt támogató LMP-n keresztül Ungár Péter nem folyt bele annyira a kampányba, mint Budapesten, nem kapott tőle 250 milliós támogatást, mint Vitézy. Úgy becsüli, hogy kampányra a töredékét költötték, mint a Fidesz, nagyjából 10-20 milliós nagyságrendben.

A kampány alatt fizetetlen szabadságon volt munkahelyétől, az Ungár Péter érdekeltségébe tartozó ugytudjuk.hu-tól, ahol győzelme miatt most végleg fel is fog mondani. Viszont még meglátja, hogy fogja-e folytatni a jövőben blogját, a science fictionnel, fantasy-val és horrorral foglalkozó Spekulatív Zónát. „Meglátjuk, kiderül” – mondta.

Az rtl.hu-nak arról is beszélt, hogy ugyan a pártok sokat segítettek a kampányban, de örül, hogy a helyiek elsősorban a Tiszta Szívvel a Városért Egyesülethez kötik, amelynek felépítésén hónapokig dolgozott. Emiatt nem is érzi azt, hogy gyengítené pozícióját, hogy a régi ellenzék pártjai ilyen rosszul teljesítettek június 9-én. És persze hiába kell keresnie az együttműködést a Fidesszel is, van, ami mellett nem fog elmenni szó nélkül.

„Simogattam itt a fideszeseket pár kérdéssel ezelőtt. De nyilván a korábbi önkormányzatok gyanús ügyeinek mind utána fogunk menni. Nem szeretnék háborúzni a Fidesszel, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk utánamenni az összes gyanús ügynek″

– mondta.

Közhelynek, de igaznak tartja az állítást, hogy gazdaságilag Győr csak egy lábon áll, az autóiparon. Ezen változtatni szeretne: diverzifikálná a helyi ipart, „a nehéziparos, autós irány helyett a szolgáltatóipar irányába történne a paradigmaváltás”.

Dézsi Csaba az interjú készülte után jelentette be, hogy újra akarja számoltatni a szavazatokat Győrben.

Az RTL Híradó a választás eredményeit így összegezte: négy megyei jogú várost elnyertek az ellenzéktől, hármat elveszítettek a kormánypártok. Ősztől tehát darabszámra nagyjából ugyanaz lesz a helyzet, mint a mostani ciklusban, azaz a nagyvárosok többségének fideszes polgármestere lesz. Az egyik oldalon Győr, a másikon Miskolc fájhat a legjobban. Debrecenben és Hódmezővásárhelyen pedig minden marad a régiben.