Esős napok jönnek, kedd estétől felhőszakadással, jégesővel

Kedden sok napsütéssel kezdődik a nap, estére azonban az ország délnyugati részén erősebb, viharos széllökésekre, záporra és zivatarra lehet számítani. Az előrejelzés szerint a hét közepére sem enyhül a csapadékos idő. Szerdán és csütörtökön is többfelé fordulhat elő zápor, néhol felhőszakadás. A nappali csúcshőmérséklet 24 és 33 fok között alakul.

Keddre virradó éjszaka az ország északkeleti részén leginkább derült idő várható, míg délnyugaton közepesen, néhol erősen felhős időszakokra is lehet számítani. A felhősebb részeken zápor és zivatar is előfordulhat. Erősebb széllökések főként az Alföldön fordulhatnak elő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul – számolt be a HungaroMet hétfőn.

Kedden napközben leginkább napos lesz az idő, ám délután, estefelé egyre több helyen képződhetnek gomolyfelhők, melyek hatására a déli országrészekben estére zápor, zivatar és néhol felhőszakadás is várható. A zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is kialakulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között lesz.

Keddre tíz vármegyében egyes fokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki a zivatarok miatt, míg három megyében felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Zivatar alakulhat ki Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyében. Felhőszakadások miatt pedig Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyében lehetnek.

A szerdára és a csütörtökre is csapadék várható

A meteorológusok szerint szerdán már erőteljes gomolyfelhő-képződés várható és fátyolfelhők is takarhatják a napot. Ezen a napon többfelé várható zápor, zivatar,

helyenként felhőszakadás és jégeső is előfordulhat.

Sokfelé megélénkül a keleti szél, és a zivatar térségében viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet 14 és 21, a maximum 24 és 33 fok között alakul. Várhatóan délkeleten lesz a legmelegebb.

Csütörtökön szintén erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre számíthatunk. Több területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok,de helyenként felhőszakadásra és jégesőre is van esély. A keleti, délkeleti szél a zivatarban megerősödhet vagy viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban 14, 20, délután 24, 31 fok között várható. Erre a napra az egész ország területére egyes fokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki zivatar miatt.

Mint arról korábban beszámoltunk, több magyar településen is házak váltak lakhatatlanná a hétvégi viharos időjárás miatt. Az ország felett átvonuló viharzóna sok helyen jégesővel, felhőszakadással és viharos széllökésekkel csapott le. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a tűzoltókat országszerte 240 alkalommal riasztották a vihar okozta károk (kidőlt fák, villámcsapás, jégkár) károk enyhítésére.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras.