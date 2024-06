Rétvári Bence reagált a Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozata körül kialakult ügyre

Mint arról korábban beszámoltunk, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium fideszes igazgatója, Sipos Kitti Lídia minden indoklás nélkül felmondta az együttműködést a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnáziummal, amely 25 éve támogatta az intézmény dráma tagozatát közös programokkal, tréningek tartásával, tanári továbbképzésekkel, ingyenes szállás biztosításával.

A művészeti iskolát letaglózta a döntés, a szülők felháborodtak, és tizenhat volt diák – köztük Alföldi Róbert, Nyáry Krisztián, Gáspár Sándor, Náray Erika és Zsédenyi Adrienn – nyílt levelet írt a döntéshozókhoz. Úgy látják ugyanis, hogy egy át nem gondolt, radikális változtatással az egész országban elismert képzés örökségét nagyon gyorsan le lehet rombolni, és ha jogilag nem is, de lényegét tekintve megszűnne a „szentesi drámai”.

Varga Ferenc független országgyűlési képviselő a Belügyminisztériumhoz fordult, és a „Mit terveznek a szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatával?” kérdésre várta a választ Pintér Sándor belügyminisztertől. A kérdésre most Rétvári Bence államtitkár válaszolt a miniszter megbízásából.

Az iskola átszervezésének célja csak az eddigi nagymértékű tandíj visszaszorítása

– hangsúlyozta levelében az államtitkár.

Rétvári Bence megjegyezte, hogy a változások a délelőtti dráma képzést nem érintik, és az eddigiekkel azonos módon és feltételekkel valósul meg a jövőben is az oktatás, ugyanakkor a délutáni művészeti képzést a következő tanévtől a tankerületi központ fenntartásában álló Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola látja el.

A tanulók egyéni fejlődése tehát biztosított és a pedagógusok továbbra is magas szakmai szinten folytathatják munkájukat. Továbbá mindez, az eddigi tandíjjal szemben lényegesen alacsonyabb térítési díj ellenében tud a 2024/2025-ös tanévtől megvalósulni

– írta.

Megjegyezte azt is, hogy a gimnázium igazgatója a szülői értekezleten ismertette a tervezett változásokat, továbbá az átszervezési döntést követően levélben is tájékoztatta az érintett szülőket. Emellett a művészeti képzésben érintett kollégákkal is történt igazgatói egyeztetés, miszerint a továbbiakban is számítanak a munkájukra, amennyiben továbbra is részt kívánnak venni a délutáni művészeti képzésben.

(Borítókép: Rétvári Bence 2024. április 12-én. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)