Fordulat a balatoni ingatlanháborúban: a lómenhelyet ért támadás a másik oldalról

A Siófokhoz kapcsolódó településrész, Töreki azzal került fel az utóbbi években a térképre, hogy az ott működő Dharma Lómenhelyet több oldalról is támadás érte: a földet megszerezni vágyó vállalkozó és az egykori jóbarát semmitől sem riadnak vissza: az ÁNTSZ-től kezdve mindenkit a menhelyre küldenek, miközben egyedül az üzletember ellen folyik nyomozás és per az ügyben.

A 32 hektáros földdarab kétségkívül gyönyörű: erdők, mezők, kilátás a Balatonra, jó levegő, madárcsicsergés. Nem véletlen, hogy egy bizonyos vállalkozó mindenáron meg szeretné kaparintani magának, tekintet nélkül arra, hogy ezt törvényes úton nem igazán teheti meg, és egyáltalán nem gondolva az ott élő, mentett, máshol nem elhelyezhető állatokra. Czinkóczky Csaba és Berecz Gabriella házaspár az életüket tették fel a vágóhíd elől mentett szarvasmarhák, a viselkedészavaros vagy tartós betegséggel élő lovak, kecskék, birkák, kutyák és macskák megmentésére, megfelelő elszállásolására. Az állatok számára a Dharma hatalmas, szabadon bejárható területeivel, friss füvével, árnyékos erdeivel, a gondos odafigyeléssel együtt maga a mennyország. A bíróság dönt arról, megmaradhat-e nekik és azoknak az embereknek, akiknek az ő jóllétük a legfontosabb, vagy az üzleti érdek és a gátlástalanság győzedelmeskedik, évek óta tartó küzdelmeikben Litresits András ügyvéd segíti őket pro bono.

A lakcímek körüli vita

A Dharma Ló Menedék Alapítványt még 2017-ben (bíróság által jogerősen 2018-ban) Czinkóczky Csaba és Einspach Csaba gyerekkori barátok alapították. Ők ketten azonban egészen mást képzeltek ennek működtetéséről és jövőjéről, így jelenleg szinte semmiben sem értenek egyet. A bizonyíthatóan közösen megvásárolt terület rá eső felétől Einspach Csaba szabadulni szeretne. Ezt a legkönnyebben és törvényesen úgy tudja megtenni, ha adásvételi szerződés keretében az alapítvány egy kuratóriumi tagjának, Berecz Gabriellának adja el. Az erről szóló szerződés általa is aláírva várja, hogy végre érvényre jusson. Időközben azonban színre lépett egy vállalkozó, Barna György, aki saját állítása szerint Siófok-Törekiben lakik, és aki elővásárlási jogra hivatkozva vevőként lépett fel a terület megszerzése érdekében. A nyomozás és a per még folyik, de maga Barna is budapesti tartózkodási helyet jelölt meg a papírokon 2022 novemberében.

Elővásárlási joga pedig csak annak van, aki életvitelszerűen Törekiben él – például Berecz Gabriella, az állatok egyik fő gondozója. Arról maga a házaspár tudna hosszan mesélni, mennyire bonyolulttá vált ez az egyszerű ügy, és milyen támadások érkeznek Einspach és a vele szövetkező, jó kapcsolatokkal rendelkező, dúsgazdag vállalkozó részéről.

A gyerekek táborából fizetik a téli takarmányt

2023-ban Einspach Csabától olyan vádak, rágalmak láttak napvilágot és sajtónyilvánosságot, amelyek akár lehetetlenné is tehetnék a gyerekeket táboroztató lómenhely működését. A Dharma ugyanis az adók egyszázalékos felajánlásaiból, a nagy ritkán, szabályosan nyert pályázati összegekből, de főleg a gyerektáborokból tartja fenn magát. A szülők pontosan tudják, hogy a gyerekük szórakoztatásáért, elszállásolásáért fizetett pénz az állatok téli takarmányára megy el. Így közvetve is hozzájárulnak a mentett lovak, marhák, kecskék életben tartásához, állatorvosi kezeléseihez, boldogságához. Csakhogy minden tábor és program alapja a bizalom.

Czinkóczky Csabáék átláthatóan, eredeti okiratok bemutatásával, nyíltan kommunikálnak, minden információ ellenőrizhető a bíróságon, a rendőrségen, a jegyzőnél, ügyvédnél vagy épp az ÁNTSZ-nél. Ezzel szemben Einspach Csaba folyamatosan azon van, hogy komoly rágalmakat szórjon a házaspárra, arra utazva, hogy azok végre megtörnek a nyomás alatt, és ő véglegesen bezsebelheti a sok tízmillió forintos vételárat és talán mást is, amit az elővásárlási jogot vélhetően hamisan felhasználó vállalkozó ígért neki. Épp ezért most utánajártunk, és hiteles dokumentumokkal igazoljuk, valójában mi is történik Törekiben. Minden magyar embernek tanulságos történet ez.

Hamis vádak

A menhely területe adott otthont annak idején a Samsara Fesztiválnak. Ugyan egyetlen alkalmat sem tartottak meg 5 éve, Einspach mégis máig emlegeti. Ezzel azonnal öngólt rúg, hiszen a hivatalos iratok szerint is ő volt a fesztivál és a Samsara Europe Festivals Kft. üzemeltetője, azaz az ott hozott döntésekért ő maga volt a felelős. Ez később még fontos információ lesz. A pályázatokkal kapcsolatos vádjai, miszerint az állatok csak azért élnek a területen, hogy így a menhely szimpatikusabbnak tűnjön, és nagyobb eséllyel nyerjen pénzt, szintén cáfolható egy könnyed utánajárást követően. Az elmúlt 7 év alatt a menhely ötnél több elutasítás mellett három alkalommal nyert pályázaton, az összesen elnyert összeg nem éri el a kétmillió forintot. Aki hívott már állatorvost egy sérült vagy beteg lóhoz, az tudja, hogy ez a pénz mire elég, pláne hét évre elosztva. Czinkóczkyék nem azért tartják az állatokat, hogy pénzt kapjanak értük, pont fordítva: erőt, pénzt, időt nem sajnálva gondozzák őket, és ehhez időnként segítséget kérnek.

Így kezdődött a vita

Einspach Csaba egy idő után úgy döntött, inkább kiszáll ebből a közös üzletből, nemcsak az alapítvány, de a terület sem kell már neki. Küldött egy levelet a házaspárnak, amiben tévesen saját tulajdonaként hivatkozik a földre, és záros határidőn belül arra utasítja Czinkóczkyékat, hogy az állatokkal együtt hagyják el a területet. Csakhogy hivatalos okirattal lehet bizonyítani, hogy a területet Csabáék együtt vásárolták.

A svéd állampolgár Czinkóczky kifizette a terület felét, és jogosan vallja magáénak. Ezt az egyszerű tényt Einspach is belátta, ezért írt adásvételi szerződéstervezetet a rá eső terület eladásáról Berecz Gabriellával. Ezt pár évre rá, 2022 augusztusában egy hivatalos adásvételi szerződés követte, amelynek értelmében az Einspach tulajdonában lévő terület Bereczre száll, természetesen megállapított vételár ellenében. Itt fordult szürreális, regénybe illő rémálomba a történet.

Fotó: Berecz Gabriella

Jön a gazdag vállalkozó

Barna György vélhetően jóval több pénzt ígérhetett Einspachnak a területért (hiszen különben a pécsi közigazgatási perben miért Berecz Gabriella ellen lépett be a perbe Einspach), csakhogy kizárólag úgy tudta (volna) megvásárolni, hogy elővásárlási jogával élve, életvitelszerűen helyben élő lakosként belép ebbe a szerződésbe vevőként. Ezt megtehette (volna), csakhogy – ahogy azt maga is 2022. november 15-én leírja az elővásárlási jogát gyakorló nyilatkozatában – a tartózkodási címe budapesti. Ennek ellenére a javára ítéltek.

Amikor a Czinkóczky házaspár kézhez kapta a dokumentumot, amelyben a földhivatal elfogadta ezt a közbelépést, azonnal pert indítottak. A rendőrség nyomozni kezdett Barna György tartózkodási helye és ingatlanügyei után, hiszen Barna nem csak a lómenhelyhez tartozó földet szerette volna a magáénak tudni, régóta vásárol fel területeket Törekiben és máshol is.

Czinkóczky Csaba és Berecz Gabriella három tanú közjegyző előtt tett tanúsítványával is tudja igazolni, hogy életvitelszerűen a menhelyen élnek, hiszen ők gondozzák, etetik, gyógyíttatják az állatokat, javítják a kerítést, ültetik a fákat, vállalják a terület fenntartásának és az állatok ellátásának minden gondját. Nem is tudják elhagyni a helyet, hiszen ki helyettesítené őket? Még az esküvőjüket is a Dharma területén tartották. Akárhányszor jelent meg előzetes bejelentés nélkül az ÁNTSZ vagy maga Einspach, csodálatos módon mindig ott találta őket. Ehhez képest rendszeresen azzal vádolja a párt, hogy budapestiek.

Ki gyújtja kire a házat?

Einspach végül azzal próbálta lejáratni a menhelyet, hogy 2023 tavaszán e-mailt írt szinte az összes hazai lapnak, amiben azt állította, hogy Czinkóczky megfenyegette őt azzal, hogy az állatvédők a gyerekeire fogják gyújtani a házat. Ehhez egy személyes e-mailt használt fel, amelyben Czinkóczky arról beszél, milyen vérmesen tudják képviselni saját igazukat az állatvédők (például a Kecskeméti Vadaskertben elpusztult, vemhes szurikáta ügyében), és akár a házat is rágyújtják azokra, akiket bűnösnek tartanak.

Egy külön e-mailben egyébként a menhely vezetője tisztázni próbálta ezt a félreértést, és elnézést kért Einspachtól azért, ha a nem túl pontos megfogalmazást ő fenyegetésként értelmezte. Csakhogy a nyilvánossággal megosztott, Einspach-féle változat ennek ellenére megjelent, és sokat ártott a gyerektáborokat tartó menhelynek, hiszen melyik szülő akarná oda vinni a gyerekét, ahol a vezető másokét fenyegeti?

Mostanra szerencsére Czinkóczky tisztázni tudta magát, és a gyerektábor, aminek évek óta visszatérő vendégei vannak, teljes gőzzel üzemel 5 turnusban. Ehhez az kellett, hogy bárki bármikor, télen vagy nyáron, előzetes bejelentés nélkül is meglátogatja a menhelyet és végigjárja az erdőt, a mezőket, látja, hogy az állatok szabadon járhatnak, jó állapotban vannak, a gyerekek pedig jól szórakoznak a táborokban. Mindezek ellenére a vád súlyos volt, és alkalmas arra, hogy lejárassa és hiteltelenítse a lómenhely vezetőjét, ezért Czinkóczky 2023 márciusában rágalmazás miatt feljelentést tett.

Adásvételi már van

Jelenleg még folyik a Barna György elleni rendőrségi nyomozás, a következő tárgyalás talán szeptemberben esedékes. Bizonyíték bőven van, egész paksaméta gyűlt össze. Az Einspach ellen indított rágalmazási büntetőeljárás még folyik. Ha a bíróság Czinkóczkyék javára dönt, végre megvalósul a már ügyvéd előtt 2022 augusztusában lepapírozott adásvételi szerződés, és Einspach területét Berecz Gabriella vásárolja meg.

Hogy ez mennyire fájdalmas lenne Einspach számára, arról jól árulkodik, hogy 2023 februárjában egyszer csak kiérkezett a menhely területére az ÁNTSZ képviselőivel és hatósági állatorvossal együtt. Hivatalosan is környezetszennyezéssel és állatkínzással vádolta meg Czinkóczkyékat. Az állatorvos a helyszínen megállapította, hogy az állatok jól vannak, ellátásuk megfelelő, az esetlegesen környezetszennyező tartályelhelyezésről pedig még akkor hoztak döntést, amikor a Samsara Europe Festivals Kft. ügyvezetője maga Einspach volt.

Az is kiderült, hogy a vizsgálatról az ő kérésére nem tájékoztatták az érintetteket, nehogy az időpont ismeretében hirtelen eltüntessék a bizonyítékokat. Ennek ismeretében ironikus, hogy a Czinkóczkyék előtt titokban tartott ellenőrzésről a helyi internetes lap már előző este beszámolt. A szakemberek végül májusban hivatalosan is megállapították, hogy egyetlen vád sem igaz, a menhely ismét bebizonyította, hogy csupán méltatlan támadás alatt áll.

Várjuk a végét

S ez itt még mindig nem a történet vége. Einspach Csaba (mint eladó) az alperes Kormányhivatal és az érdekébe perbe lépett Barna György elleni közigazgatási perben a Kormányhivatal és Barna György, nem pedig Berecz Gabriella vevő érdekébe perbe lépett, és nyilatkozott, hogy az ő tudomása szerint Barna György igenis siófoki lakos, míg Berecz Gabriellával, akinek egyébként a törvény szerint nem is kell életvitelszerűen Törekiben laknia ahhoz, hogy az aláírt adásvételi szerződés érvénybe lépjen, eddig csak Budapesten találkozott.

Ennek némileg ellentmond a már említett vizsgálat, amelynek során az ÁNTSZ és az állatorvos jelenlétében Einspach is találkozott Berecz Gabriellával, hol máshol, mint a menhely területén. Közös fénykép is készült már róluk Törekiben. Kíváncsian várjuk, a bíróság ezek fényében hogyan dönt majd ősszel. Jó lenne, ha végre pontot lehetne tenni ennek a hosszan húzódó és méltatlan ügynek a végére, és hagyni végre Czinkóczky Csabát és Berecz Gabriellát azzal foglalkozni, amire eleve szerződtek: a mentett állatok védelmével és ellátásával.

(Borítókép: Czinkóczky Csaba)