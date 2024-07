Beindul a parlament ősszel: 25 törvényt nyújt be a kormány szeptembertől

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ismertette a terveket, amelyek között szerepel az idén kivételesen őszre tolt költségvetési tervezet, de dönthetnek majd a képviselők atomtörvényről és könnyen lehet, hogy a személyszállítási szabályozás is alapjaiban változik meg.

Bár az őszi ülésszak első napjának időpontja még nem ismert – általában szeptember utolsó vagy utolsó előtti hétfőjére szokott esni a nyitónap, azaz idén nagy valószínűséggel 23-a lesz –, máris tudni, milyen törvények várnak az Országgyűlésre. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ugyanis a kormány nevében már júniusban benyújtotta Kövér László házelnöknek a kormány őszi törvényalkotási programját, amelyben ezúttal 25 javaslat szerepel.

Jogharmonizáció a cél

Ezek közül kettőt már szeptemberben benyújtanak. Az első törvény, ami a parlament elé kerülhet, az európai uniós ügyekért felelős miniszterhez, Bóka Jánoshoz kapcsolódik és az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szól. A második pedig Varga Mihály pénzügyminiszter csomagja, a 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény végrehajtásáról szóló javaslat.

Októberben aztán 13 újabb törvény kerül a T. Ház elé. Ezek jelentős részét várhatóan majd csak novemberben fogadják el a parlamentben. Lesz a javaslatok között adómódosítás, a tanulmányi szabadsággal kapcsolatos rendelkezések pontosítása, jogharmonizáció – például a digitális állampolgárság, a kiberbiztonság és a közbiztonság kérdéskörében –, de áttekintik majd a jogi személyek nyilvántartását, valamint a víziközmű-szolgáltatók törvényi helyzetét is.

Új atom- és taxitörvény is jön?

Több érdekes törvényjavaslat is bekerül ugyanakkor a parlament elé, amelyekről egyelőre nehéz a rövid leírás alapján eldönteni, pontosan miről is szólnak. Például a „Törvényjavaslat az atomenergiáról szóló törvény módosításáról”, amely a leírása szerint a nukleáris létesítmények biztonsági követelményeit vizsgálná felül.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben is jöhetnek meglepetések, hiszen a Lázár János építési és közlekedési miniszter nevével fémjelzett javaslat ennyit ígér mindössze: „a törvényjavaslat a személyszállítási szolgáltatások igénybevételének alapvető szabályait határozza meg”. Ez utóbbival kapcsolatban írtunk a tárcának is, amint válaszolnak, tudatjuk olvasóinkkal, pontosan miről is van szó. Lehet, hogy egy új taxis szabályozást takar.

Év végén jön a büdzsé

Novemberben aztán még tovább 10 törvényt nyújtanak be a kormánytagok, lesz rendelkezés a klímagázokról, a kulturális örökség védelméről és a postaügyről is, illetve néhány uniós jogharmonizációról, pontosításról, de ezek mellett módosulhatnak közlekedési tárgyú és agrártörvények is.

Novemberben pedig érkezik majd a várhatóan kiemelt figyelemmel kísért 2025-ös költségvetésről szóló törvény benyújtása és megtárgyalása is. Ezt ugyanis a korábbi évekkel ellentétben idén nem tavasszal, hanem az év végén – ahogyan előtte hosszú évekig szokás volt – fogadják el. Varga Mihály pénzügyminiszter még áprilisban jelentette be egy Kormányinfón, hogy az amerikai elnökválasztás kimenetele miatt van szükség a kivárásra, nem mindegy ugyanis Magyarország szempontjából, ki lesz az USA következő elnöke.

