Elkezdődött a balatoni hajózási főszezon

Július első hétvégéjével elkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon, emiatt több útvonalon is sűríti járatait a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART). A nyár folyamán minden kikötőből a hét minden napján indulnak menetrendszerinti járatok és kifutnak a programhajók is. A kompokat akár félóránál is gyakrabban használhatják az autósok és kerékpárosok. Emellett a programhajók köre is tovább bővül idén, a szerdánként Siófokról kifutó esti chill hajóval, valamint a péntekenként Balatonfüredről és Fonyódról induló cirkuszkavalkád gyerekhajóval.