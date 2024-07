Magyar Nemzeti Bank: Javult a lakásbiztosítások ár-érték aránya

A Magyar Nemzeti Bank az MTI-nek küldött közleményében kiemelte, hogy az MNB Lakásbiztosítás-indexe a fogyasztók és a közvélemény minél pontosabb és átláthatóbb tájékoztatását szolgálja az otthonbiztosítások díjainak alakulásáról.

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) átlagdíja 49 ezer forintra csökkent, az online alkuszoknál 10 értékesített szerződésből 3 MFO. A fővárosi és nem budapesti szerződések átlagdíja tavaly év végéhez képest 2024 áprilisában 56 460 forintról 59 266 forintra nőtt, ami 5 százalékos emelkedést jelez az év első harmadában.

A biztosított négyzetméterár (biztosítási összeg) ennél nagyobb mértékben, 7 százalékkal nőtt, ami azt jelenti, hogy a márciusi lakásbiztosítási kampány hatására javult az ár-érték arány, ezenkívül csökkenhetett az alulbiztosítottság.

Kitértek arra, hogy az idén első ízben lezajlott lakásbiztosítási kampány minden várakozást felülmúlt, a lakásbiztosítási állomány 20 százaléka nyújtott be új ajánlatot vagy módosította meglévő szerződését. Összességében 640 ezret meghaladó aktivitást tapasztaltak a piacon. A lakásbiztosítások online közvetítése a kampány alatt több mint hatszorosára ugrott a korábbiakhoz képest. Az MFO-arány az új szerzésekben a korábbiakhoz képest megduplázódott.

Az MNB kalkulációi szerint a kampány hatására 72 százalékról 74 százalékra nőtt, azaz 2 százalékponttal nőtt a biztosítással való teljes fedezettség.

Az MNB adatai szerint a koncentrált kampány hatására a biztosítók 85 százalékának bővült az állománya, az öt vezető piaci társaság lakott ingatlanokra vonatkozó koncentrációja pedig közel 1 százalékkal csökkent. Az április végi éves díjtömeg alapján 6 százalékkal bővült a piac, valamint élénkült a verseny.

Az MNB az idei évtől negyedévente a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató indexet is közzétesz. Az index a teljes piac adatai alapján kalkulál, figyelembe veszi a biztosítót váltók, maradók és az újonnan lakásbiztosítást kötők szerződéseit, és külön jelzi a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításokra (MFO) vonatkozó díjváltozásokat is. A lakásbiztosítási piacon az ügyfelek eligazodását az MNB honlapjának Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítási (MFO) és Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi oldalaival is támogatja.