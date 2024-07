Washingtonban tárgyalt a külügyi államtitkár, fontos kérdésben született döntés

Magyar Levente az MTI-nek adott tájékoztatásában hangsúlyozta, hogy Magyarországot és az Egyesült Államokat évtizedek óta katonai szövetség és barátság köti össze, és bár bizonyos fontos kérdésekben gyakran eltérő nézeteik vannak, ezeket a témákat mégis őszintén és nyugodt hangnemben tudják megvitatni.

Az államtitkár kiemelte, hogy látogatása legfontosabb megbeszélését az amerikai külügyminisztérium Európáért és Eurázsiáért felelős államtitkárával folytatta, főleg az ukrajnai helyzet és a magyar békemisszió megítélésére fókuszálva.

Magyar Levente elmondta, hogy bár a két ország más véleményen van, azonban megértik egymás nézőpontját és továbbra is keresik a közös pontokat ebben az összetett és nehéz kérdésben.

Magyar Levente arra is felhívta a figyelmet, hogy gazdasági jellegű megbeszélésekre is sor került, tárgyalásokat folytatott céges érdek-képviseletekkel és potenciális beruházókkal is azzal a céllal, hogy megerősödjön az amerikai vállalatok jelenléte az országban, valamint különféle iparágakban új amerikai beruházásokat vonzzon Magyarországra.

A tárgyalások egy másik fontos témája a nukleáris energia mentén történő együttműködés volt, az államtitkár Maria Korsnickkal, az amerikai Nukleáris Energia Intézet elnök-vezérigazgatójával tárgyalt olyan kidolgozás alatt álló amerikai technológiákról, amelyek Magyarország mint a nukleáris energia barátja számára a továbbiakban érdekesek lehetnek.