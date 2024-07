Tilesch György: Egy jobb adórendszer létrehozására, de egy ország elfoglalására is lehet használni az AI-t

„Az Egyesült Államokban követtek már el olyan csalást is, amikor a vezérigazgató hangján hívták fel a pénzügyi vezetőt, hogy utaljon át egy számlára 3 millió dollárt” – mesélte Tilesch György mesterségesintelligencia-szakértő az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában. A kutató szerint ma ugyanis már pár másodperc elegendő arra, hogy bárkinek a hangján képes legyen megszólalni a mesterséges intelligencia, ezért a társadalmat fel kell készíteni arra, hogy a jövőben képes legyen kiszűrni az ilyen átveréseket. Elmondása szerint azonban az AI-t jó célokra is fel lehet használni, egy állam erőforrásainak az optimalizálásában is segítséget nyújthat, ahogy egy jobb adórendszer kidolgozására is képes lehet. A kérdés inkább az, hogy egy adott ország mire akarja felhasználni ezt az új technológiát.

A szakértő szerint a ChatGPT megjelenésének köszönhetően ma már emberek száz milliói, vagy talán milliárdjai is a hétköznapok szintjén használják a mesterséges intelligenciát.

Általános felhasználású technológia lett, akárcsak az elektromosság

– jelentette ki Tilesch.

A kutató úgy látja, akik a munkájuk megkönnyítésére használják, azok már inkább hasznosnak ítélik meg a létét, viszont azok, akik továbbra is csak a médián keresztül találkoznak az AI-jal, ők többségében még mindig idegenkednek tőle.

Tilesch szerint a jogalkotók sincsenek könnyű helyzetben, amikor különböző szabályozásokat igyekeznek kidolgozni arra, hogy kordában tartsák ezt az új technológiát, mert a fejlődése rakétasebességű, míg a döntéshozás ennél jóval lassabb. A dezinformáció elleni küzdelemben sem áll jól a világ, szerinte egyfajta macska-egér harc zajlik a deepfakek előállítói és az ellenük védekezők között, de azt mindenki érzi, hogy ezen a téren „ég a ház”, azonban a bölcsek köve jelenleg senkinél sincs meg.

A szakértő olyan területeket is kiemelt, ahol viszont csodálatos dolgokra is lehet használni az AI-t, az oktatásban vagy az orvostudományban szerinte komoly segítséget jelenthet az új technológia.

Aki részletesebben is kíváncsi arra, hogyan vélekedik a mesterséges intelligencia jelenéről és jövőjéről Tilesch György, a vele készült interjúnkat itt tekintheti meg:

