Az Adriai-tenger a nagy fehér cápák szaporodási területe lehet a jövőben

A cápák a Föld legrégebbi állatainak számítanak, amelyeknek evolúciós eredete kétszázmillió évvel a dinoszauruszok előtti időkre nyúlik vissza. Ezek a természeti katasztrófákat túlélő csúcsragadozók ma mégis biológiai és ökológiai tulajdonságaik miatt a legveszélyeztetettebb fajok közé tartoznak.

Alen Soldo, a Spliti Egyetem tengertudományi tanszékének professzora szerint a tápláléklánc csúcsán lévő cápák veszélyeztetettségének három fő oka van:

A tengerbiológusok most arra figyelmeztetnek, hogy a cápák és ráják egyharmada kritikusan veszélyeztetett, és a kihalás szélén áll. Még rosszabb a helyzet a Földközi-tengeren, ahol a 88 feljegyzett faj 60 százaléka veszélyeztetett, míg az Adriai-tengerben 70 százalékuk.

A legtöbb cápafaj tipikus jellemzője:

Idén júniusban Alen Soldo vezetésével nemzetközi kutatócsapat Törökország északi partjainál, az Iskenderun-öbölben végzett tíznapos terepkutatást, amelynek során a Földközi-tengerben honos cápákra és rájákra műholdas jeladót telepítettek mozgási adataik gyűjtésére. A kutatás céljáról szólva a spliti tudós kifejtette, sok cápa és rája vándorló faj, amely természetesen nem ismeri a 22 földközi-tengeri ország tengeri közigazgatási határát, ezért fontos megismerni a vándorlási útvonalaikat.

Idén májusban kékcápát fogtak ki az Adriai-tengerből Neum közelében

Egy veszélyeztetett és szigorúan védett cápafajt, kékcápát fogott ki egy helyi halász az Adriai-tenger bosnyák szakaszán, Neum közelében – számolt be idén májusban az index.hr, hozzátéve, hogy a hálóba akadt hal egy mindössze 12 kilogrammos kölyökcápa volt. A kékcápák, amelyek akár öt méter hosszúságúra is megnőnek, ritkán támadnak meg embereket, de potenciálisan veszélyes cápáknak számítanak. Ez a faj elég gyakori az Adriai-tengerben, de a mélyben élnek, és csak szórványosan, akkor is többnyire a téli hónapokban közelednek a parthoz.