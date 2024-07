„Ha minden így megy tovább, akkor a baloldal halálra van ítélve”

Szerdán hivatalosan is elstartolt a 33. Bálványi Szabadegyetem Tusnádfürdőn. Az erdélyi politikai és zenei fesztiválon nem csupán a kormányoldali, hanem az ellenzéki politikusok is szép számban képviseltetik magukat. Mi most az utóbbiakat kérdeztük arról, hogy a június 9-i európai parlamenti választások után gödörbe került baloldalnak van-e még lehetősége a felemelkedésre vagy már Budapestre is befutott a varsói gyors? Aki válaszol: Mesterházy Attila, a Szocialisták és Demokraták elnöke, valamint Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója.