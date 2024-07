Újabb részletek derültek ki a székesfehérvári lakástűzről, ahonnan egy lány a mélybe zuhant

A 18 éves K. Kitti egyedül tartózkodott abban a negyedik emeleti székesfehérvári lakásban, ahol vasárnap a kora reggeli órákban súlyos tűz keletkezett. Bár a szomszédok a fiatal lány segítségére siettek, a hatalmas lángok miatt nem tudtak rajta segíteni, így az erkélyen keresztül menekülve a mélybe zuhant. Az eset részleteiről a szomszédok számoltak be.

Súlyos lakástűz történt vasárnap reggel Székesfehérváron, az Almássy lakótelepen. A tűz egy négyemeletes társasház legfelső emeletén keletkezett. Az épületből tizenhét lakót menekítettek ki a tűz miatt. A lángokat a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai fékezték meg. Az Országos Mentőszolgálat jelentése szerint a helyszínről egy fiatal nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

Ő volt a 18 éves K. Kitti, aki a Bors információi szerint egyedül tartózkodott a negyedik emeleti lakásban a tűz keletkezésekor. A lap szerint a lángok hajnali öt óra körül csaptak fel, a lány a tűzre és a füstre riadt fel.

A drámai részleteket az egyik szomszéd, Szluka Lászlóné Júlia mesélte el a lapnak. Elmondása szerint akkor ébredtek fel, amikor Kitti kétségbeesetten fentről kiabált segítségért. Ekkor az egyik, házban lakó férfi felrohant, és berúgta az ajtót, de a lángok olyan gyorsan terjedtek, hogy a lány már nem tudott kimenekülni. Ekkor mászott ki a lakásuk korlátjára.

A szomszéd beszámolója szerint Kitti kitartóan kapaszkodott percekig, de a lángok és a forróság miatt nem tudta tovább tartani magát, így a mélybe zuhant, majd ájultan esett a ház előtt lévő bokorra.

Amikor a szomszéd férfi odaért, Kitti már lógott az erkély vascsövén és kiabált. Nem tudott bemenni érte... de már késő is lett volna, mert a lánynak a tűz megégette az ujjait és emiatt a mélybe zuhant. Az volt a szerencséje, hogy a ház előtt lévő rózsabokorra esett, ez mentette meg az életét

– mesélte Júlia.

A tűz keletkezésekor a család kis kedvencei, két macska is a lakásban tartózkodott, ők az ajtón keresztül menekültek ki. A szomszédoknak mindkettőt sikerült megfogniuk, most ők vigyáznak rájuk addig, amíg szükséges.

Az idős szomszéd szerint senki sem volt otthon a lánnyal. Az édesanyja külföldön van, a testvére pedig dolgozott. A családfő a kutyát vitte el sétáltatni, ő már csak akkor értesült a történtekről, amikor Kittit kórházba szállították, így első útja azonnal a kórházhoz vezetett.

A tűzoltók elmondták, hogy még vizsgálják, hogy miért történt az eset, de elvileg az elektromos főzőlap hibásodhatott meg, az gyulladhatott ki

– magyarázta Szluka Lászlóné Júlia.

Kiderült az is, hogy a tűzoltók több lakót is kiküldtek az épületből. Volt olyan, akinél betörték az ajtót, mert nem tudták, hogy otthon van-e vagy sem, így ezt ellenőrizniük kellett. A tűzoltóknak ugyan sikerült a lángokat megfékezni, és eloltották a tüzet, de emiatt több lakás is beázott.