Donáth Anna, a Momentum egykori elnöke és EP-képviselője a Facebookon számolt be róla, hogy kézhez kapta a Fővárosi Nyomozó Ügyészség idézését, amelyben gyanúsítottként idézik be azért, mert testével védte Iványi Gábort. „Politikai bosszú és megfélemlítés: gyanúsítottként idézett be az ügyészség csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádjával” – kezdte bejegyzését a politikus.

Donáth Anna elmondása szerint egy 2022-es esetről van szó, amikor – állításuk szerint – a momentumos politikus másokkal együtt akadályozta „az Iványi Gáboréknál tartott, felháborító NAV-os házkutatást”.

A testünkkel védtük Iványi Gábor lelkészt, amikor az egyházát zaklató NAV-osok és a koncepciós eljárás ellen demonstráló tömeg egymásnak feszült az épületben

– folytatta.

Véleménye szerint videófelvételek bizonyítják, hogy erőszakot nem alkalmazott, minden mozdulata egy idős és ártatlanul meghurcolt lelkész védelmére irányult. Mint mondja, korábban az Európai Parlament is vizsgálta az ügyet, és megtagadta a mentelmi joga felfüggesztését, „hisz nyilvánvaló volt, hogy ez politikai bosszú, koncepciós eljárás, jogi terror”.

Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés fenyeget. De nem tudnak megfélemlíteni

– zárta gondolatait Donáth Anna.