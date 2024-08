Közel a határidő, most dőlhet el sokak sorsa

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter közlése szerint 120 ezer jelentkezőből idén több mint 90 ezren nyertek felvételt valamelyik egyetemre vagy főiskolára. Ám a pótfelvételi eljárás a maradék 30 ezer diáknak is esélyt ad arra, hogy még idén elkezdhesse a felsőoktatási tanulmányait.

A pótfelvételi szabályai szerint az E-felvételi oldalon azok nyújthatják be jelentkezésüket július 30. és augusztus 7. között, akik július 24-én egy felsőoktatási intézménybe sem nyertek felvételt, vagy sehova sem jelentkeztek.

Azonban most csak egyetlen intézményi szakot lehet megjelölni – állami finanszírozott és költségtérítéses formáját is, ha mindkettőt meghirdették –, a szükséges dokumentumokat pedig ezzel egy időben kell feltölteni, nincs utólagos hiánypótlás.

A pótfelvételi ponthatárhúzás várhatóan augusztus 29-én lesz. A hagyományos eljárásban is meghirdetett szakokra nem lehet kevesebb ponttal bekerülni, a tavalyi pótfelvételi ponthatárok is ehhez igazodtak. A Felvi pontszámító kalkulátora irányadó lehet még az esélyeket illetően, amit a jelentkezők száma és hozott pontjaik is befolyásolnak. A pótfelvételire való jelentkezésről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.