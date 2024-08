Lemondott az erdélyi esperes, aki élve herélt volna ki LMBTQ-személyeket

Vincze Minya István, az Erdélyi Református Egyházkerület kalotaszegi esperesét Kató Béla püspök szólította fel lemondásra, miután Facebook-oldalán több bejegyzésben is sajátosan értékelte a párizsi olimpia nyitóünnepségének egyes jeleneteit. A lelkipásztor írásaiban többször is arról értekezett, hogy középkori módszerekkel kínozná meg az LMBTQ-közösség tagjait.

Lemondott tisztségéről Vincze Minya István, az Erdélyi Református Egyházkerület kalotaszegi esperese, de református lelkipásztorként szolgálhat a Nyárszó-Sárvásári Református Egyházközségben – írja a Transtelex.

Az esperest azután szólította fel lemondásra Kató Béla püspök, hogy Facebook-oldalán arról értekezett, hogyan kínozna halálra LMBTQ-személyeket. A hírhedt Facebook-bejegyzés a párizsi olimpia sokat vitatott megnyitójának hatására született meg.

Valamennyit élve kiherélni ha még megvannak a tö...k, a lyukaikba égő parazsat tenni, majd élve megnyúzni, és végül felnégyelni

– fogalmazott az esperes, miközben a szöveghez mellékelt fotón a párizsi olimpia nyitóceremóniájának legvitatottabb jeleneteiből készített montázs látható, rajta az LMBTQ-művészekkel.

A lap megkereste az esperest is a bejegyzéssel kapcsolatban, aki azzal magyarázta tettét, hogy első felindulásában ragadott billentyűzetet, és lehet, hogy túl erősen fogalmazott. A Transtelex szerint ugyanakkor ennek ellentmond az, hogy korábban több bejegyzés is született már az olimpiával kapcsolatban.

„A pohár betelt. Öltözzétek fel az Isten fegyverzetét, és irtsátok, vágjátok és küldjétek a pokol tüzébe az ördögnek ezt az elfajult nemzetségét” – olvasható az egyik korábban megfogalmazott posztjában.

Püspöke elítélte az esperest

Kató Béla püspök nem ért egyet az esperes véleményével, és elítélte Vincze Minya István bejegyzéseit. „Aki ilyen érzelmeket fogalmaz meg, az kárt okoz magának is és a közösségnek is” – jelentette ki a Transtelexnek.

A püspök számolt be arról is, hogy a kalotaszegi esperes lemondott tisztségéről. „Eljutott hozzám, le van téve a lemondása, ezzel be van fejezve az ügy” – mondta Kató Béla püspök Vincze Minya István esperes megosztó kijelentéseire utalva.

Sajnálatosnak tartok minden olyan esetet, amikor az emberek nem gondolkodnak és érzelmeik által vezetve ilyen dolgokra ragadtatják magukat. Ez nem jó, ez nem hasznos, és sehol sem építő jellegű, egyik oldalon sem. Azért vegyük ezt tudomásul: sem egyházban, sem világiakban, sem újságban, sem különböző szervezetekben, sem sehol. Aki ilyen érzelmeket fogalmaz meg, az kárt okoz magának is és a közösségnek is

– jelentette ki.

A püspök elmondta azt is, hogy Vincze Minya István továbbra is a református egyház lelkésze marad, hisz azt senki nem kérdőjelezte meg. Az egyházi szabályok értelmében ugyanis csak fegyelmi úton lehet valakit a papságától megfosztani. A fegyelmi eljárást általában a gyülekezet vagy egyházi vezetők kezdeményezhetik, ha egy lelkipásztor magatartása vagy tettei súlyosan ellentétesek az egyház tanításaival vagy szabályaival. Mivel ilyen kezdeményezés nem volt, Vincze Minya István továbbra is az egyházkerület lelkipásztoraként szolgálhat.

A püspök szerint maximum, amit most meg lehetett tenni, az volt, hogy az esperest felszólította, fontolja meg a lemondását. Vincze Minya Istvánt 2012 őszén választották meg először a Kalotaszegi Református Egyházmegye élére, és a Romániai Református Egyház törvénytára szerint a hatéves mandátumot kétszer töltheti le az esperesnek megválasztott lelkész. Ez azt jelenti, hogy Vincze Minya István második mandátumának legvégét töltötte, amikor hirtelen le kellett mondania.