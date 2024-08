Kiderült, kiknek lesz kötelező a továbbiakban is a munkaalkalmassági vizsgálat

Szeptember elsejétől megszűnhet a kötelező orvosi munkaalkalmassági vizsgálat. A Belügyminisztérium rendelettervezete azonban meghatároz több olyan munkakört is, amelyek továbbra is orvosi vizsgálathoz kötöttek. A tervezetet augusztus 29-éig lehet véleményezni és mag a rendelet szeptember 1-jével léphet életbe.

A munkavédelemről szóló törvény alapján szeptember 1-jétől megszűnik a munkára való alkalmasság kötelező orvosi vizsgálathoz kötése.

A kormány honlapján most megjelent a Belügyminisztérium rendeletének tervezete meghatározhat olyan munkaköröket, amelyek esetében a munkára való alkalmasságról továbbra is orvosi vizsgálat alapján kell dönteni, emellett a munkáltató is elrendelheti az orvosi vizsgálatot.

Azon munkaköröknél lenne továbbra is kötelező lenne a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, amelyek során

fokozott baleseti veszélynek,

terhelő munkahelyi klímának,

zajnak,

ionizáló sugárzásnak,

mesterséges optikai sugárzásnak,

vibrációprevenciós határértéket meghaladó esetben,

kémiai kóroki tényezőnek kitett munkaköröknek,

járványügyi érdekből kiemelt munkakörnek,

tüdőfibrózist okozó poroknak vagy azbesztártalomnak,

biológiai kóroki tényezőnek,

éjszakai műszakban végzett munkának, valamint

10 kg feletti kézi tehermozgatásnak

vannak kitéve a munkavállalók.

A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként a munkáltató e körben ingyenesen biztosítja a munkaköri alkalmassági vizsgálatot. A rendelettervezetet augusztus 29-ig lehet véleményezni.