Reagált a BME, így alakítaná át az egyetem a gólyatábort

Megkezdte munkáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkacsoportja, amely felülvizsgálja a gólyatáborok szabályozását. Bihari Péter oktatási rektorhelyettes vezetésével és a hallgatók, valamint a gólyatáborok szervezésében részt vevő valamennyi érintett terület munkatársainak bevonásával a testület augusztus 22-én tartotta meg első ülését.

Mint írják, a munkacsoport minden hozzá beérkező bejelentést kivizsgál, aminek érdekében belső kommunikációs csatornát nyit, melyről az egyetem hallgatói tájékoztatást kapnak. A munkacsoport új, egységes szabályozást készít, hogy megelőzze, illetve megakadályozza a visszaélések lehetőségét.

Állításuk szerint Az új szabályozás középpontjában a biztonság, a közösségépítés és az elfogadás lesz.

Azt is közölték, hogy a BME 2025-től új modell szerint, központilag szervezi majd a gólyatábort. Kiemelték, hogy a rendezvény alapelveit, fókuszpontjait az új szabályok határozzák meg, hogy valóban egy teljeskörűen biztonságos, a hallgatóknak jó élményt adó eseményen vehessenek részt a diákok.

Hangsúlyozzák, hogy a tábor programjait úgy alakítja ki az intézmény, hogy mindenki egyenlő eséllyel vehessen részt azokban, figyelembe véve az egyéni különbségeket, legyenek azok kulturális, szociális vagy egészségügyi természetűek. Mint írják, a táborban jelen lesz az egyetem támogató, segítő szolgálata is pszichológusokkal, mentálhigiénés és beilleszkedést támogató tanácsadást is nyújtva, hogy a hallgatók a nap minden szakában fordulhassanak hozzá kérdéseikkel, problémáikkal.

Ezen felül a BME továbbfejleszti a hallgatókat támogató szolgáltatásokat, amelynek pszichológusaihoz év közben is bármikor fordulhatnak nehézségeikkel, problémáikkal a hallgatók.

Előzmények

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Karának gólyatáborában a szervezők megtiltották, hogy a résztvevők óvszert vigyenek magukkal. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) elnöke, Radácsi Kristóf akkor a 444 megkeresésére azt írta, szerintük ha a fiataloknál nincs óvszer, akkor szexelni sem fognak.

Mindez országos hír lett, több politikus és közéleti személyiség is nemtetszését fejezte ki, a Momentum ifjúsági tagozata, a TizenX a BME bodajki táboránál óvszereket rakott a kerítésre, a hormonmentes.hu pedig szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében ismertette, hogy több mint 200 ezer forint értékben támogat 100 darabos óvszercsomaggal tíz egyetemistát a tanév kezdete alkalmából.

A Nem tehetsz róla, tehetsz ellene nevű, Gál András ügyvéd (korábbi vízilabdázó), Péterfy-Novák Éva író és emberi jogi aktivista, valamint Mérő Vera emberi jogi aktivista által alapított szervezet Facebook-oldala több bejegyzést is megosztott, amelyekben követőik azt írják le, miként élték meg saját gólyatáboraikat. A történetekről itt írtunk bővebben.

A kizárólag oktatási témákkal foglalkozó Eduline-nak pedig több, a BME gólyatáborában részt vevő hallgató írta le, hogy történtek az óvszertiltásnál durvább dolgok is a táborban, többek közt stopperrel mért tusolás és pisilés, elkobzott ételek és gyógyszerek, mindössze 2-3 percnyi étkezés. Egy meg nem nevezett személy beszámolója szerint a gólyatábor inkább hasonlított egy kiképzőtáborra, mintsem egy gólyatáborra. Többen is a felsőbb évesek megalázó magatartásáról számoltak be, ami miatt sokan idő előtt otthagyták a tábort.

A lap szerint nem ez lehetett az első alkalom, hogy a frissen egyetemre kerülők integrációját segítő tábora ilyen lehetett. Egy másik cikkben több olvasói levelet összegeznek, s ezekben azt állítják, már a kétezres években is hasonlóan zajlottak a táborok.

A botrány nyomán a BME Kommunikációs Igazgatósága augusztus 21-én közleményt adott ki, amelyben bejelentették, hogy az egyetem munkacsoportot hozott létre, hogy felülvizsgálják gólyatáboraik szabályozását, és azt ígérték, hogy a tapasztalatok és a kihívások alapján mindenki számára megnyugvást jelentő, biztonságot adó és a méltóságot garantáló szabályokat alakítanak ki.

