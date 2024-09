Kutyás hétvége lesz a Városligetben

A fesztivál mellett a DOGZ Konferencia is megrendezésre kerül a Magyar Zene Házában, ahol a szakmai előadások mellett egy fontos kutatás eredményei is bemutatásra kerülnek. Az azenkutyam.hu magazin által végzett Nagy Kutyás Körkép kérdőívére 2417 gazdi válaszolt.

Az adatok rávilágítanak arra, hogy milyen módon kerülnek a kutyák a gazdikhoz – 48%-uk vásárlás útján, 36%-uk örökbefogadással, 15,8%-uk ismerőstől kapva, míg 7,2% egyéb módon jutott hozzá kedvencéhez. A több kutyát tartók aránya sem elhanyagolható, hiszen a válaszadók 34,5%-a kettőnél is több kutyát nevel.

A felmérés eredményei a kutyák otthoni körülményeit is vizsgálják: az állatok 51%-a kevesebb mint 4 órát tölt egyedül, míg 10%-uk naponta akár 10 órán át is emberi felügyelet nélkül van. Ezek az adatok komoly kérdéseket vetnek fel a felelős kutyatartással kapcsolatban, amelyet a konferencia előadói részletesen körbejárnak.

A DOGZ fesztiválon a látogatók és kutyáik számos élményben részesülhetnek. Lesznek fajtabemutatók, látványos falkaséták, kutyasportág-választó, trükkiskola és kutya & gazdi fotózás is. Az érdeklődők állatorvosi tanácsokat kaphatnak, illetve az örökbefogadás lehetőségeiről is informálódhatnak. Az esemény minden korosztály számára kínál programokat, így a gyerekek is találnak számukra megfelelő foglalkozásokat.

(Ajánlókép: Rita Franca / NurPhoto / Getty Images)