Soltész Miklós: Mindig voltak bűnök az egyházban, mégis itt vagyunk kétezer éve

„Mindig voltak bűnök az egyházban, mi magunk is bűnösök vagyunk, mégis itt vagyunk kétezer éve” – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Piliscsabán a kívülről felújított katolikus templom megáldása után.

Soltész Miklós arra biztatta és kérte a piliscsabai közösséget, merjék megvallani hitüket akkor is, ha az egyházban is vannak bűnök. „Soha a világ egyetlen pontján és időszakában sem voltak bűntelenek az emberek” – tette hozzá.

Az apostolok megtagadták Jézust kereszthalála előtt, és gyáván elbújtak, később mégis hirdették az evangéliumot, a mártírhalált is vállalva érte – emlékeztetett.

Bármilyen támadás is ér minket (...), merjük bevallani, hogy tele vagyunk hibával és bűnnel, de a célunk, a feladatunk és a felelősségünk óriási

– fogalmazott az államtitkár.

A megújult templomot Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök áldotta meg szentmise keretében. A főpásztor a szentmise elején arról beszélt: a közös összefogással, a kormány támogatásával megújult templom egy megújulni tudó közösség otthona. Azt kérte a közösségtől, legyenek Krisztus egyházának hűséges, egyre állhatatosabb és következetesebb tanúi.

A Miniszterelnökség államtitkára a kijelentéseivel a melegpornóbotrányba belebukott Bese Gergő dunavecsei plébánosra utalt. A NER-es kötődésű katolikus pap melegpartikon vett részt, melegpornó-felületen szerepelt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal.

A Bese Gergő-ügy legfontosabb részletei

Bábel Balázs érsek Bese Gergő Pétert 2024. szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól, majd a vasarnap.hu keresztény hírportál szerkesztősége is bejelentette, hogy felfüggeszti Bese Gergő szerzői működését a lapnál.

A Válasz Online információi szerint a melegpornóbotrányba keveredett LMBTQ-ellenes plébános tevékenységéről aktát is készítettek, ami megjárta a legfelsőbb kormányzati köröket is. Állítólag kormánykörökben „a Szájer-történethez mérhető, csak annál is durvább” esetként beszélnek az ügyről.

Bese Gergő a botrány kirobbanása óta szombaton állt először nyilvánosság elé. Közleményében arról írt, hogy rászedték, naivságát kihasználták, és elveszítette józan ítélőképességét. „Vétettem az egyházzal és a közösségemmel szemben. Megszegtem a papi fogadalmam, bűnt követtem el. Elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam, akinek csalódást okoztam” – fogalmazott a plébános.

Elmondása szerint papi szolgálatát, tanári munkáját a tőle telhető legjobb tudással és óriási energiával végezte, azonban ez a szolgálat most a felfüggesztésével véget ér. Bejelentette, hogy az elkövetkező hetekben szeretne visszavonulni, elcsendesedni, bűnbánatot gyakorolni, és átgondolni az életét.