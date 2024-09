Karácsony Gergely a Duna áradására készül, lezárások jönnek Budapesten

Karácsony Gergely főpolgármester másodfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken a Duna vízszintjének emelkedése miatt. Az intézkedés hatására hétfőtől az alsó rakpartokat is lezárják. A jelenlegi előrejelzések szerint az árhullám jövő hét második felében tetőzik a fővárosban.

A főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Duna vízszintjének emelkedése miatt másodfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el Budapesten.

A vízügyi szakemberek a biztonságos ivóvízellátás fenntartását és a csatornarendszer zavartalan működését is biztosítják, valamint az ideiglenes védművek kiépítésére is felkészülnek.

Karácsony Gergely pénteki Facebook-bejegyzésében ismertette, hogy

A Duna vízszintjének gyors emelkedése miatt hétfőn lezárják az alsó rakpartokat.

Hozzátette, hogy szombaton 0 órától tilos lesz megállni az alsó rakpartokon. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság várhatóan vasárnap délutántól elszállítja az alsó rakparton parkoló autókat.

Péntektől az ott található járművek szélvédőjén kétnyelvű tájékoztatást is elhelyeznek. A hétvégére lezárt, belső pesti rakpartszakaszok újranyitására nem kerül sor. Karácsony Gergely szombaton, a friss adatok ismeretében dönt az alsó rakpart további szakaszának lezárásáról.

A III. kerületben és a Margitszigeten is homokzsákokat helyeznek el

Az árvíz elleni védekezés a vízügyi szakemberek és a közszolgáltatók munkatársaitól is rendkívüli erőfeszítést igényel a következő napokban – ismertette Karácsony Gergely.

Mint írta, a III. kerületben és a Margitszigeten homokzsákok elhelyezésére és ideiglenes védművek kiépítésére is szükség lesz. A jelenlegi előrejelzések szerint a Duna 8 méter körüli vízállás mellett tetőzhet a fővárosban, a jövő hét második felében. A várható tetőzés meghaladja a tavaly decemberi és idén júniusi áradás vízszintjét, de várhatóan nem éri el a 2013-as nagy árvíz idején tapasztalt mértéket.

Véleménye szerint a elmúlt évtizedben olyan intézkedés történt, amelyek megkönnyítik a budapesti árvízi védekezést. Példaként említette a Pók utcai és a békásmegyeri lakótelepeken, a Rómaifürdőn és a Csillaghegyen élők érdekében hozott fejlesztést.

Nyugat-Magyarországon várható a legnagyobb áradás

Ahogy korábban beszámoltunk róla, négy magyarországi szakasszal rendelkező folyón is komolyabb árhullám várható. Azt még nem tudni, hogy a dunai mikor éri el Budapestet. Nyugat-Magyarországon előállhat komolyabb helyzet is − hangsúlyozta a vízügy szóvivője. A felkészülést megkezdték, ami jelen esetben 24 órás ügyeletet jelent. Akár átvezénylésekre is szükség lehet, ennek kivitelezéséhez az egyes igazgatóságok állandó kapcsolatban állnak egymással.

Jövő hét elején ismét nagy mennyiségű csapadék várható, ami majd befolyásolja a magyarországi folyók vízszint-emelkedését. Ez különösen a Zala és a Zagyva esetében lehet kiemelt jelentőségű. A nagy esőzések miatt villámárvizek alakulhatnak ki.

Inkább a kisebb vízfolyásoknál lehetnek nagyobb problémák, mert ezeken a helyeken nincsenek állami védvonalak, a helyi önkormányzatoknak kell megoldaniuk a védekezést.

A vízügyi igazgatóságok rendelkeznek elegendő kapacitással, így megfelelő műszaki segítséget tudnak nyújtani az önkormányzatoknak. A hatóságok készenlétben állnak, azonban még mindig esik az eső, ami miatt számos változás következhet be a következő 24-72 órában, ezért pontos adatok még nem érhetők el.

Orbán Viktor is ellenőrizte az árvízkészültséget

Szeptember 13-án Orbán Viktor miniszterelnök is ellátogatott az árvízvédelmi létesítményekhez, ahol találkozott a vízügyi szakértőkkel, valamint az Energiaügyi Minisztérium illetékeseivel, akik beszámoltak az országos vízállási előrejelzésekről és az árvízi védekezéshez szükséges lépésekről.

A vízügyi szakemberek elmondták a miniszterelnöknek, hogy jövő hét elejéig nagy mennyiségű csapadék fog hullani Magyarország területén, ezért időben megkezdték a védekezést. A tetőzés hat nap múlva várható Budapesten. Nyolc méter magasságig nem lehet gond, afelett már homokzsákokra is szükség lehet.

A szakemberek szerint a Dunán kívül a Lajtán, a Rábán és a Murán kell odafigyelni a védekezésre, illetve a Szigetköz lehet kiemelt terület. Az árvízvédelemre elegendő pénz áll rendelkezésre, valamint 1000-1200 ember dolgozik az igazgatóságoknál, így munkaerőhiánnyal sem küzdenek.