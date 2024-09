Már 1400 honvéd van a gátakon

Az árhullám okozta megnövekedett feladatok ellátását napról napra nagyobb létszámban segítik a katonák, mostanra mintegy 1400-an van a gátakon, de annyi katona megy a gátakra a következő órákban és napokon is, amennyi csak kell – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a Duna mentén éjjel-nappal teljesítenek szolgálatot a honvédek, Győr-Moson-Sopron vármegyében Mosonmagyaróvár térségében, két Komárom-Esztergon vármegyei településen: Neszmélyben és Pilismaróton, valamint Pest vármegyében Vácnál.

Ezen kívül katonákat vezényelnek más településekhez, így a védekezésben részt vesznek a katonák Szobon, Zebegényen, Kismaroson, Dunabogdányon és Leányfalun át Sződligetig.

A Magyar Honvédség a vármegyei kéréseknek megfelelően segítséget nyújt az árvízi veszélyhelyzet kezelésében, a magyar katonákra lehet számítani

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter azt is elmondta, hogy a 2013 óta nem tapasztalt mértékű árhullám elleni védekezéshez PTSZ-M lánctalpas kétéltű járművek és H145M típusú helikopterek is rendelkezésre állnak. Hozátette, hogy a tervek szerint a hivatásos és szerződéses állomány mellett szerdától a területvédelmi tartalékos katonák is részt vesznek az árvízvédelemben.

Köztük olyanok is, akik frissen, a Szeretem, Megvédem! kampányunk hatására döntöttek úgy, hogy polgári hivatásuk vagy tanulmányaik folytatása mellett részt vállalnak hazánk biztonságának megőrzésében

– mondta a honvédelmi miniszter.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke az árvízi védekezéshez előzetesen kijelölte a bázislaktanyákat Győrben, Tatán és Szentendrén, ahol a felkészülést a hétvégén személyesen ellenőrizte, hétfőn pedig Neszmélyben és Pilismaróton megnézte a védekezést. A vezérezredes hangsúlyozta, hogy a haderő a katasztrófavédelmi tervek alapján a személyi és technikai feltételek biztosításával képes gyorsan és hatékonyan támogatni az árvízvédelmi feladatokat, együttműködve a vármegyei védelmi bizottságokkal és az árvízvédelmi szakemberekkel.

A szakemberek cáfolták Magyar Péter állításait

Hétfőn olyan kritikát kapott a kormány, amely szerint a honvédség nem képviselteti magát elegendő létszámban az árvízi védekezésben. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke írta közösségi oldalán, hogy nem látja a beígért 17 ezer honvédségi embert a veszélyeztetett területeken. A felvetődött kérdésekkel kapcsolatban Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője részletes tájékoztatást adott, hangsúlyozva, a honvédség több helyszínen is aktívan részt vesz a munkálatokban, és szükség esetén azonnal készen áll a beavatkozásra.

„Miért csak a civilek ezrei vannak a gátakon? Hol vannak a magyar honvédség katonái? Csak óriásplakátokon? És az állandóan emlegetett tartalékosok?” – címezte közösségi oldalán közzétett üzenetét Orbán Viktor miniszterelnöknek Magyar Péter, aki számonkérte a „2013-ban megígért” mobilgátrendszereket is.

Ehhez képest az OVF szóvivője hangsúlyozta, hogy a honvédek háromórás váltásokban állnak készenlétben, és ha a vízügy vagy az önkormányzatok segítséget kérnek, azonnal reagálnak és azt is elmondta, hogy az állami töltésvonalak jelentős fejlesztésen estek át az elmúlt években.

Az elmúlt napokban elérte Európát a Boris ciklon, ami hatalmas mennyiségű csapadékot hozott magával. Az Alpokban lezúduló csapadékmennyiség miatt több folyó vízszintje is megemelkedett, a készültség a Duna, a Lajta, a Rába és a Répce folyók vízgyűjtő területeire is érvényes. Vasárnap óta egy percről percre közvetítésben követjük nyomon az eseményeket. Alábbi hírfolyamunkban ma is figyelemmel kísérjük az áradásokkal kapcsolatos európai történéseket, minden fontos hírt megtalál egy helyen.

(Borítókép: Katonák homokzsákokat pakolnak Neszmélyen 2024. szeptember 16-án. Mögöttük Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (j3) Czunyiné Bertalan Judit a térség fideszes országgyűlési képviselője (j5) és Kancz Csaba Komárom-Esztergom vármegyei főispán (j7). Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)