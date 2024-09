Orbán Viktor: Úgy vagyunk, mint a katonaságnál, vágjuk a centit

Cikkünk frissült!

Orbán Viktor Árvízinfo címmel tartott sajtótájékoztatót szombat reggel, miután az árvízvédelmi operatív törzzsel egyeztetett. A kormányfő elmondta, hogy most már úgy vagyunk, mint a katonaságnál, vágjuk a centit, úgy számolnak, hogy 5 nap van hátra.

Pénteken az árvízi védekezés 755 kilométeren zajlott, ez a kormányfő szerint jól jelzi, hogy túljutottunk a nehezén. A Szigetközben egy métert apadt a víz, több helyen megvolt a tetőzés, jelenleg ez Vácon van, és hamarosan Budapesten is tetőzik a Duna.

Orbán Viktor elmondta, hogy Budapesten 59 centiméterrel maradunk el a 2013-as tetőzéstől.

Olyan kihívással állunk szemben, amit ismerünk

– emelte ki. Hozzátette, hogy a rakpart felszabadulása a jövő héten várható, 1-2 nappal korábban, mint eddig gondolták.

A kormányfő arról is beszélt, hogy további 170 főt mozgósítottak a védekezéshez, kevesebb katonára van szükség viszont, de készenlétbe helyeztek délre katonákat. A kormányfő elmondta, hogy szombaton 1200-nál valamivel több önkéntesre lesz szükség, ez jóval kevesebb, mint a pénteken, mikor 2000-nél is többen voltak az önkéntesek.

Orbán Viktor többek között azt is elmondta, hogy 30 600 homokszákkal van több szombaton, mint egy nappal korábban. Pilismarótnál volt a második kis győzelem a miniszterelnök szerint, itt búvárokat kellett bevetni, és sikerült megerősíteni a töltést.





Beszámolt arról, hogy Vácnál feltörtek a szennyvízaknák, de kezelik a helyzetet, Kismarosnál az éjjel-nappali figyelőszolgálat biztosított, Ercsen pedig a készültség 100 százalékos, 10 400 homozsákot helyeztek itt el. Dunaföldvárra is figyelni kell a kormányfő szerint, 2500 homokzsákot használtak fel itt a védekezésben résztvevők.

A miniszterelnök szerint szombaton túlleszünk a tetőzésen, ezután máshova helyezhetik a fókuszt. Hozzátette, hogy senki ne menjen ki megnézni a Duna tetőzését a fővárosban, mert ez hátráltatja a védekezés.

Továbbra is összehangoltan működik az állam és az önkormányzat

A kormányfő később újságírói kérdésekre válaszolva beszélt többek közt arról is, hogy

Karácsony Gergellyel ma egyeztetett, elmondta, hogy a budapesti védekezés jó állapotban van, és továbbra is összehangoltan működik az állami és önkormányzati együttműködés.

Kiemelte, hogy szerinte ha baj van, csak magunkra számíthatunk, az, hogy Európa küld-e segítséget, majd meglátjuk, „ha jön pénz jön, ha nem, nem”, de a kormányfő szerint megvagyunk a segítség nélkül is.

Az Index részéről kollégánk, Szabó Gyula azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy mi számít győzelemnek a miniszterelnök mércéje szerint, és a szomszédos országokhoz képest hogyan teljesít Magyarország a védekezésben. A kormányfő elmondta, hogy a végleges értékeléssel várjuk meg az árvíz végét, győzelemnek azt tartja, amikor a hagyományosan veszélyeztetett szakaszon már nem csak levonult az árhullám, hanem az árhullám utáni veszélyes szakaszon is túljutunk, ez Budapest és a Budapesttől északra lévő települések.

A déli szakaszon, Bajánál hétfőn lesz a védekezés tetőpontja.

Azzal kapcsolatban, hogy civilek védik Magyarországot, nem az állam, elmondta, hogy ha szükséges, akkor vonnak be önkénteseket.

Ezt követően Rétvári Bence államtitkár számolt be arról, hogy továbbra is működik az ingyenes árvízvédelmi segélyvonal, amire több száz hívás érkezett pénteken is. Elmondta, hogy természetesen a rendőrség is részt vesz a védekezésben, többször vetettek be drónokat, és a lovas rendőrök is nagyban hozzájárulnak a munkához, valamint a katasztrófavédelem is minden olyan erővel segít, amire szükség van.



Orbán Viktor az operatív törzs üléséről a hivatalos Facebook-oldalán is beszámolt. A kormányfő egy fényképet is megosztott, amelyen Karácsony Gergely főpolgármester és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mellett látható. Bejegyzéséhez azt írta: „Ma Budapestet ostromolja a Duna. Felkészültünk!”

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) Vitályos Eszter kormányszóvivő (b) és Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója (j) az árvíz elleni védekezésről tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2024. szeptember 21-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)