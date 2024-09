Edukatív és szórakoztató programokkal várja az érdeklődőket a Metropolitan Egyetem

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) szeptember 27-én és 28-án első alkalommal csatlakozik a Kutatók éjszakája országos eseménysorozatához: két kampuszon számos színes, különböző tudományterületet érintő, edukatív és szórakoztató programmal várja az érdeklődőket – írja az MTI.

A két napon át, délutántól késő estig zajló programok az egyetem Nagy Lajos király úti és Rózsa utcai kampuszán valósulnak meg. A programok során betekintést nyújtanak az egyetem innovatív kutatásaiba, valamint lehetőséget biztosítanak interaktív előadásokon és műhelymunkákon való részvételre.

A METU Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Karán izgalmas és jelentős kutatások zajlanak, a Kutatók éjszakája alkalmával a Nagy Lajos király úti kampuszra látogatók ezekbe pillanthatnak bele a színes programokon keresztül.

A résztvevők a programok során megtapasztalhatják többek között, hogy hogyan lehet izgalmas kaland a matematika tanulása, találkozhatnak egy új elemzési módszerrel, interaktív beszélgetéseken keresztül megismerhetik a HR jövőjét, az employer branding és a terület aktuális kihívásait.

Az érdeklődők válaszokat kaphatnak a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól, a Turizmus Világnapjához kapcsolódó programsorozatban pedig izgalmas turisztikai desztinációkat fedezhetnek fel, és ahhoz is segítséget kaphatnak, hogy hogyan váljanak felelős utazóvá.

A fenntarthatóság témájával nem csak a turizmus szemszögéből foglalkoznak: a résztvevők megismerhetik a fogyasztói társadalom furcsaságait. „Közösen +ellátogatunk+ a világ legelső felesleges termék kiállítására, a szórakozni is vágyókat pedig a kutatói pálya problémáit humorosan bemutató stand up comedy, pontosabban +sit down tragedy+ előadás várja” – olvasható a programban.

Mint írják, a családokat kreatív, interaktív workshopokkal várják, amelyek keretében a körforgásos gazdasággal ismerkedhetnek meg, valamint a matematika és a művészet határterületén tehetnek utazást.

A METU Művészeti és Kreatívipari Kara igazi szalonélményt kínál az érdeklődőknek – emelik ki a programismertetőben. Bemutatkoznak a kar művész tanszékei, filmesek, animációsok, divattervezők, textilművészek, tervezőgrafikusok, építészek. A Rózsa utcai kampuszon 17 óra és 23 óra között irodalommal, zenével, kerekasztal beszélgetéssel várják a látogatókat.