Veszélyesre fordult az időjárás, radarképen mutatjuk a frontális csapadékmezőt

A HungaroMet Facebook-bejegyzése szerint szombat délre tovább erősödött a frontális csapadékmező, már az ország jelentős részén esik az eső, sőt beágyazott zivatarok is előfordulnak. Területi átlagban a legtöbb csapadék az ország délkeleti felén valószínű, azon belül is nagyjából a Pécs–Sátoraljaújhely vonal szélesebb sávjában, ahol a 20 millimétert nagy eséllyel meghaladja majd a napi csapadékösszeg.

A nyárias idő egyre kisebb területre korlátozódik, a csapadékzóna az ország nagy részét elfoglalja. Ennek előterében a keleti határon még magasra, 28, 29 fokig emelkedett a hőmérséklet, a folytatásban azonban oda is megérkezik a csapadék, ezzel együtt lejtmenetbe kerül a hőmérséklet.

A figyelmeztetés szerint a hidegfronti hatás miatt fejfájásra, a lehulló csapadék miatt csúszós utakra kell számítanunk. Ugyanakkor északnyugaton jócskán maradnak szárazon területek, bár ott már nincs is szükség csapadékra, Sopronnál, Szentgotthárdnál az átlagos havi csapadékmennyiség több mint 2,5-szerese hullott le.

Ezzel szemben az Alföldön még azért tudnak töltődni nedvességgel a földek

– írja a HungaroMet.

Előrejelzésük szerint a frontális felhőzet fokozatosan halad kelet felé, így egyre többfelé várható eső, a Dunától keletre zivatarok is. Szombat éjszaka a csapadék súlypontja hazánk keleti, délkeleti felére helyeződik, de ott is egyre kevesebb helyen valószínű eső, zápor. Mindeközben a Dunántúlon lassan elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, ami vasárnap is folytatódik, arrafelé már napos idő várható.

Vasárnap hazánk keleti felén borúsan indul a nap, ott még előfordulhat gyenge eső, zápor, de egyre kisebb számban. Délután a Duna–Tisza közén létrejövő összeáramlási zónában alakulhat ki néhol zápor. E tájakon maradhat legtovább felhős az ég, hiszen a Tiszántúlon késő délutántól, estétől már szakadozik a felhőzet.

Az éjszaka második felétől a Dunántúlon és az északkeleti, keleti tájakon egyre nagyobb területen feltámad az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 13 és 18 fok között valószínű.

Megújult az Index időjárás-aloldala, ami mostantól az Index applikációban is elérhető. Az Index saját Időjárás-funkciója megbízható előrejelzéssel, radar- és műholdképpel, 24–48 órás riasztási térképpel és további bővítményekkel várja az időjáráshírek kedvelőit. Töltse le az Index applikációt, és iratkozzon fel az időjárási riasztásokra, hogy azonnal értesüljön a lakhelyén zajló meteorológiai eseményekről!