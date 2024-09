Balesetet szenvedett, élet-halál közt lebeg a Jóban Rosszban egyik színésznője

Alsónémediben súlyos autóbalesetet szenvedett a Jóban Rosszban sorozat egyik színésznője és ötéves kisfia. Egy családi látogatásról tartottak hazafelé, mikor egy száguldó BMW csapódott nekik a Haraszti útnál – írja a Blikk. A balesetről (amely még a hétvégén történt) a TV2 Tények című műsora videót is közölt korábban.

„Bajtársaink egy kisfiút sikeresen újraélesztettek, majd őt és az édesanyját kórházba szállították, mindkettejüket életveszélyes állapotban. További két fiatal férfit végtagsérülésekkel, helyszíni ellátást követően szintén kórházba szállítottunk. A sérültek állapotáról a kórházba szállítást követően nincs tudomásunk” – tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat.

Bogdányi Titanilla színésznő vasárnap reggel egy Instagram-sztoriban a követőit kérte, hogy imádkozzanak a jelenleg is kritikus állapotban lévő kolléganőjéért és gyermekéért. „Emberek! Kérek egy imát mindenkitől szeretett, csodálatos kolléganőmért, barátomért és kisfiáért, akik az életükért küzdenek jelenleg is” – írta a színésznő a posztban.

Jelenleg is élet-halál között lebeg. Nehéz mit mondanom, és nem is szeretnék többet, tekintettel kell lennem a családjára. De innen is kérek mindenkit, mondjanak el érte egy imát